Bramsche. Während die Supermärkte vor den Feiertagen einen regelrechten Ansturm erleben, wird es an den Verkaufsständen für Weihnachtsbäume schon ruhiger. In Bramsche werden aber auch am Heiligabend 2018 noch welche erhältlich sein.

Karl-Heinz Rösing erwartet allerdings am Montag aber kaum noch Kundschaft: „Früher habe ich am Heiligabend mehr Bäume verkauft, das ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen“, erzählt der Papenburger, der seit mittlerweile 38 Jahren an der St. Johanniskirche am Lutterdamm seinen Verkaufsplatz hat. Mit seinem Wohnwagen steht er stets knapp zwei Wochen in der Gartenstadt, bevor es für ihn und seine Ehefrau Marion wieder nach Hause geht. „Bramsche ist mein Urlaub“, schmunzelt Rösing.

In den fast vier Jahrzehnten hat er sich eine gute Stammkundschaft zugelegt, die ihm treu bleibt. „Manche zeigen mir dann Bilder von ihrem Christbaum aus dem Vorjahr; die sind dann ganz stolz“, freut sich Karl-Heinz Rösing, dass seine Pflanzen gut ankommen. Es gebe manchmal aber auch traurige Momente, wenn Rösing erfährt, dass ältere Stammkunden verstorben sind. Umso schöner sei es dann, jungen Paaren ihren ersten gemeinsamen Tannenbaum zu verkaufen. Mitunter kommen auch große Familien und kaufen bei ihm gleich Weihnachtsbäume für drei Generationen.

Keine Spur von Stress

Auch der Schleptruper Antonio Marques schwört auf die Nordmanntannen von Rösings: „Hier gibt es immer gute Bäume. Ich habe auch schon mal wo anders geschaut, bin aber jedes Mal wieder hier zurückgekommen.“ Für seine Familie muss es ein großes Exemplar sein: „So, dass die Spitze knapp unter der Zimmerdecke ist.“ Verkäufer und Kunde plaudern noch ein wenig, es wird gescherzt und gelacht, dass Karl-Heinz Rösings rot-weiße Pudelmütze nur so wackelt. Von Weihnachtsstress ist hier nichts zu spüren.

Drei Grundsätze hat sich Karl-Heinz Rösing für seinen Verkauf gegeben: Frisch, heimisch und von hoher Qualität müsse die Ware sein. In diesem Jahr verlief das Geschäft wieder gut, an diesem Wochenende werden wohl noch einige Spätenschlossene kommen. „Am Sonntagabend überlegen wir dann, ob wir an Heiligabend noch aufmachen“, erklärt er.

Wilhelm Pöppe wird dann definitiv noch Bäume verkaufen. Auf seinem Hof in Hesepe stehen noch etliche Tannen und Fichten in den verschiedensten Größen und Formen. „Dieses Jahr haben viele Leute schon sehr früh ihren Baum gekauft. Der soll dann schon in der Vorweihnachtszeit im Wohnzimmer stehen“, berichtet Pöppe. Abends steht er zum Teil bis 21.30 Uhr an seiner Holzhütte, wo der ein oder andere Baum beim Glühwein schöngetrunken werde. Auch der Regen der letzten Tage habe den Verkaufsprozess beschleunigt: „Die Leute entscheiden sich dann schneller als bei gutem Wetter“, lacht Wilhelm Pöppe. Ein ganz wählerisches Paar hat sich aber auch schon um die 50 Bäume zeigen lassen, nur um am Ende doch mit leeren Händen wegzufahren.

An ein Autohaus wurde bereits frühzeitig ein fünf Meter hohes Prachtstück ausgeliefert. Dieses fing dann aber schnell an zu nadeln. „ Da merkt man die Trockenheit des Sommers. Die meisten meiner Bäume standen aber in einer ganz nassen Wiese. Die mussten wir da heraustragen, weil wir mit den Fahrzeugen steckengeblieben wären.“ Er ist sich sicher, dass diese Pflanzen in den Wohnzimmern der Kunden lange durchhalten werden.

Nordmanntanne bleibt beliebt

Wie bei den meisten Händlern ist auch bei Pöppe die Nordmanntanne beliebt. „Ein Kunde wollte aber unbedingt eine Fichte, weil die so gut riechen. Der hat dann wegen des Aussehens aber doch einen Nordmann genommen und legt jetzt für den Geruch ein paar Fichtenzweige drunter“, berichtet der Heseper von ausgeklügelten Ideen.

Die Anzahl der Mitbewerber in Bramsche nimmt seit einigen Jahren zu, doch auch der Bedarf bleibt stabil. Denn, wie Verkäufer Karl-Heinz Rösing sagt: „Heiligabend ohne Baum – das ist dann doch ein Abend wie jeder andere.“