Ueffeln. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Ueffeln sollen im Februar 2019 die Erdarbeiten beginnen. Noch ist allerdings unklar, welche Firma dann die Rohbauarbeiten übernehmen wird.

Für den Anbau an die Kita St. Marien in Ueffeln, in dem eine Krippengruppe untergebracht werden soll, seien alle Gewerke vergeben – nur nicht die Rohbauarbeiten, teilt die Stadt Bramsche auf Anfrage mit. Denn: "Es ist auf unsere Ausschreibung hin nur ein einziges Angebot eingegangen, und das war nicht wirtschaftlich", sagt Christian Müller, der Leiter des städtischen Gebäudemanagements.

Es erfolge deshalb nun eine erneute, beschränkte Ausschreibung, die Submission, also die Vergabe des Auftrags an eine Firma, ist für Mitte Januar 2019 geplant. Im Februar sollen dann die Erdarbeiten beginnen.

Ob die Krippengruppe wie ursprünglich geplant zu Beginn des kommenden Kindergartenjahrs in dem neuen Anbau einziehen kann, dürfte somit ungewiss sein. Derzeit werden Ueffelner Kinder unter drei Jahren in einer Übergangslösung auf dem Hof Tatchen betreut.

In dem Anbau an die Kita zur Voßstraße hin sollen ein Gruppenraum zur Betreuung der Kleinstkinder als auch eine Küche und ein Mitarbeiterraum eingerichtet werden.