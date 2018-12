Bramsche. Gute Noten bekommt der Standort Bramsche von den hier ansässigen Unternehmen. Eine Untersuchung der Industrie- und Handelskammer zeigt aber auch auf, wo noch etwas zu tun ist.

Die Auswertung der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim basiert auf 40 Unternehmensantworten und zusätzlichen persönlichen Gesprächen mit Unternehmern zu den Stärken und Schwächen des Standortes Bramsche.

"Viele Faktoren werden positiver bewertet als bei der letzten Umfrage 2013" Marco Graf, IHK-Hauptgeschäftsführer





„68 Prozent der Unternehmen zeigen sich zufrieden, weitere 16 Prozent sind sogar sehr zufrieden. In 21 der 23 abgefragten Standortfaktoren überwiegt die Zufriedenheit. Besonders erfreulich ist, dass viele Faktoren positiver bewertet werden als im Rahmen der letztmaligen Umfrage im Jahr 2013“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf anlässlich der Präsentation der Ergebnisse bei Bürgermeister Heiner Pahlmann. Mit diesem Trend könne sich Bramsche gut sehen lassen.

"Bestätigung der Arbeit"

„Das gute Ergebnis freut uns natürlich sehr. Für uns ist dies eine Bestätigung unserer Arbeit. Zugleich ist uns aber auch klar, dass wir nicht nachlassen dürfen. Die IHK-Umfrage zeigt, an welchen Stellen wir anpacken können und müssen“, kommentierte Bürgermeister Heiner Pahlmann die Ergebnisse.

Den dringendsten Handlungsbedarf sehen die Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und der Versorgung mit Breitbandtechnologie. „Aktuell führen wir fast kein Gespräch mit einem Unternehmen, in dem es nicht um diese Themen geht“, sagte Pahlmann. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Betrieben auch in diesen Bereichen die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten.“ In diesem Zusammenhang verwies er auf den Berufsorientierungs-Parcours (B.O.P.), mit dem die Stadt gemeinsam mit weiteren Partnern die Chancen im Bereich der dualen Ausbildung sichtbar mache.



Wie wichtig das Thema in Bramsche sei, zeigten auch die jüngst unterzeichneten Kooperationsverträge zwischen der Hauptschule und mehreren Betrieben. Hierdurch sei ein noch engerer Austausch zwischen Schülern, Eltern, Schule und Unternehmen möglich, so Pahlmann.

Probleme beim Breitbandausbau

Beim Breitbandausbau sind zügige Verbesserungen für die Kommunen jedoch ungleich schwieriger zu stemmen. Was auf Bundesebene versäumt worden sei, könne auf kommunaler Ebene nicht so schnell und umfassend wie eigentlich erforderlich wettgemacht werden. Dennoch betonte Pahlmann: „Der Breitbandausbau wird in den kommenden Jahren in Bramsche auch mit kommunalen Mitteln massiv vorangetrieben. Ziel ist es, alle Gewerbegebiete möglichst zeitnah mit einem Glasfaserdirektanschluss zu versehen.“

Ebenso gelte es, die Gewerbebetriebe in Einzellagen sowie bisher unterversorgten Wohnsiedlungen möglichst gut zu ertüchtigen. Wichtig hierfür sei, so Pahlmann, dass Bund und Land weiterhin Fördermittel zur Verfügung stellten.

Lob für Infrastruktur

Überdurchschnittlich positiv bewerten die Unternehmen beispielsweise einige Faktoren im Bereich Infrastruktur, wie etwa die Erreichbarkeit über die Straße. Darüber hinaus sehen die Betriebe auch in den sogenannten weichen Standortfaktoren besondere Stärken des Standortes Bramsche. Hierzu zählen die Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt, die Freizeit- und Kulturangebote sowie die Einrichtungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Gerade diese Faktoren spielen für die Unternehmen bei der Rekrutierung von Fachkräften eine wichtige Rolle“, erklärte Graf. Vor diesem Hintergrund sei das gute Abschneiden in diesem Bereich besonders erfreulich. Allerdings wies Graf zugleich darauf hin, dass es in Teilbereichen, etwa bei den gastronomischen Angeboten, aus Sicht der Befragten noch Entwicklungspotenzial gebe.