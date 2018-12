Epe. Das Märchen von Frau Holle hat die Honigschule Epe bei ihrer Weihnachtsfeier als Theaterstück aufgeführt.

Mit herzlichem Beifall empfing das Publikum die Schülerinnen und Schüler der Honigmoor-Schule bereits beim Einzug der Klassen in die Turnhalle zur diesjährigen Weihnachtsfeier. Mit einem großen Musiktheaterstück, das Märchen von Frau Holle, die ein Problem hat, kündigte Schulleiter Christian Grade den Hauptprogrammpunkt des Abends an. Seit den Herbstferien hatte sich die Schulgemeinschaft auf diese Aufführung vorbereitet.

Bevor die Schüler nun auf und neben der Bühne das Stück präsentierten, dankte Grade noch dem Requisitenteam sowie die Landfrauen, die das ganze Jahr über den Schulgarten betreuen. Ferner folgte die Prämierung der Gewinner eines Malwettbewerbs mit dem Thema Frau Holle. Abschließend ergriff der Vorsitzende des Fördervereins, Heiner Kröger, das Wort und wies auf den Wasserspender, die Klassenfahrt sowie die Neuanschaffung der Bestuhlung hin, die in diesem Jahr auch durch Mittel des Fördervereins ermöglicht worden waren.

Nachdem das Adventslied „Alle Jahre wieder“ gemeinsam gesungen war, wurden schließlich die Honigmoor-Schüler aktiv. Das Publikum bekam der Leidensweg von Marie dargestellt, die auf Weisung ihrer hartherzigen Stiefmutter spinnen musste, bis ihre Finger bluteten und ihr Rücken schmerzte. Ganz dem Märchen der Gebrüder Grimm folgend, fiel Marie beim Versuch, eine blutig gewordene Spindel im Brunnen zu waschen, in diesen und fand sich im Reich von Frau Holle wieder. Dort rettete sie das Brot vor dem Verbrennen, schüttelte den unter seiner Last aus reifen Äpfeln ächzenden Apfelbaum und wurde schließlich für ein Jahr treue Dienste bei Frau Holle mit Gold belohnt.









Auch das Schicksal der faulen Stiefschwester von Marie folgte noch bis kurz vor Schluss dem Märchen im Original. Auf Geheiß ihrer Mutter gelangte Lucia ebenfalls in das Reich von Frau Holle, versagte dort aber sämtlichen Bitten ihre Hilfe. Auch beim Bettenausschütteln der Frau Holle wollte Lucia nicht Hand anlegen. Doch anders als im Märchen sahen die Honigmoor-Schüler hierin auch etwas Gutes. Denn nicht jedes Kind könne sich über Schnee freuen. Wie Frau Holle diesen an sich mitfühlenden Gedanken von Lucia nun entlohnen würde, ließ das Stück offen. Allerdings wird in der Vorstellung der Eper Grundschüler Frau Holle zukünftig von einem Herrn Holle bei der Schneeproduktion unterstützt. Denn schließlich hat sich die Emanzipation inzwischen bis in das Reich der Märchen herumgesprochen.

Die Weihnachtsfeier der Honigmoor-Schule Epe endete auf dem Schulhof, wo der Förderverein für die Verpflegung sorgte und eine amerikanische Versteigerung eines drei Meter hohen Weihnachtsbaumes stattfand.