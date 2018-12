Bramsche. 2017 gegründet, hat sich die Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker Menschen in Bramsche inzwischen fest etabliert. Der Bedarf ist offenbar groß.

Einmal aussprechen. Hören, dass man mit den Problemen nicht allein ist, "das ist das A und O für uns", sagt Anneliese*. Alle, die sich hier in der HpH-Tagesstätte in der Vila am Brückenort treffen, kennen das Unverständnis im Bekanntenkreis, die Sätze, die gut gemeint sind, aber alles nur noch schlimmer machen, die ständigen Schuldgefühle, die Zweifel, den Wunsch zu helfen und die Hilflosigkeit, wenn sich keine Fortschritte zeigen. Zum großen Teil sind ihre Angehörigen an Depressionen erkrankt, ein unsichtbares Leiden, dass unsichtbar macht. "Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, sieht man das. Wenn jemand psychisch krank ist, sieht das niemand", bringt Helga* es auf den Punkt. "Gib dem doch mal einen Tritt in den Hintern!" "Sorg doch mal dafür, dass sie aus dem Bett kommt". "Geht doch mal an die frische Luft, dann gibt sich das schon". Diese Sätze sind gut gemeint, sprechen aber für die völlige Unkenntnis vom Krankheitsbild einer Depression. Die Kranken können einfach nicht, es ist keine Frage des Wollens. "Eine Krankheit eben" wie ein Herzleiden oder Rheuma, das höre ich an diesem Abend wieder und wieder. Aber diese Sätze nehmen gleichzeitig die Angehörigen oder Partner in eine Verantwortung, die sie kaum tragen können.

Normalerweise treffen sich die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe unter dem Versprechen strikter Vertraulichkeit. An diesem Abend haben sie sich bereit erklärt, der BN-Vertreterin einen kleinen Einblick darin zu geben, was ihren Alltag bestimmt und weshalb sie sich der Gruppe angeschlossen haben, die organisatorisch ein wenig anders ist als andere Selbsthilfegruppen. Zwei "Profis" haben "den Schlüssel in der Hosentasche" und bringen bei Bedarf auch ihren Sachverstand ein. Silke Tiltmann-gr. Sextro und Janine Hörnschemeyer von der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück haben die Gruppe ins Leben gerufen, die sie eigentlich nach ein paar Monaten in die "Selbstständigkeit" entlassen wollten. Aber in der Praxis hat sich herausgestellt, dass "die Angehörigen meist schon so durch die Situation belastet sind, dass wir ihnen die organisatorische Arbeit einfach abnehmen wollten" (Tiltmann-gr.Sextro).

Belastet, das sind sie hier alle. "Wer nicht aufpasst, geht selbst dabei drauf", meint Frank nachdenklich. Seine Frau leidet an schweren Depressionen. Er hatte sich nur noch "darauf konzentriert, dass in der Familie alles lief", bis ihn am Rand eines Fußballspiels seines Sohnes ein Freund ansprach: "Du siehst schlecht aus. Was ist los". Zuerst habe er noch "Alles gut" geantwortet, aber der Freund ließ nicht locker. Dann brachen bei Frank die Dämme. "Du musst die Reißleine ziehen", sagte der Freund nur. "Das ganze System ist nur auf den Kranken ausgerichtet", erklärt Janine Hörnschemeyer. Wie die Angehörigen damit klar kommen, dass bei einer plötzlich ausbrechenden psychischen Erkrankung manchmal von einem Tag auf den Anderen nichts mehr ist, wie es war. "Es laugt einfach aus. Allein damit fertig zu werden, funktioniert einfach nicht", wirft Helga ein. Mehr professionelle Hilfe wünscht sie sich, jemanden, der wenigstens mal für eine paar Stunden die Verantwortung übernimmt, damit sie wiederein wenig Luft schöpfen kann. Hörnschemeyer und Tiltmann-gr. Sextro geben Hinweise, aber viele Tipps kommen aus der Gruppe: Beratungsstellen, sozialpsychiatrischer Dienst, aufsuchende Pflege.

Etliche Teilnehmer haben im Umgang mit dem Leiden ihrer Angehörigen und der Suche nach Hilfen eine Odyssee hinter sich. "Es gibt Möglichkeiten, aber sie werden vielfach nicht kommuniziert", sagt Anneliese. Auch dafür ist die Gruppe da.

Dorothea hat eine Adoptivtochter, die erkrankt ist. Immer wieder fragt sie sich, was war in der Ursprungsfamilie? Hätten sie selbst etwas anders machen können? Waren sie nicht klar genug im eigenen Verhalten der Tochter gegenüber. Dorothea möchte reden, ihre Tochter sorgt sich, dass etwas nach außen dringen könnte.

Sabines Tochter war immer schon leise und zurückhaltend. Ob berufliche Überforderung ein Auslöser für die Krankheit war? "Wir waren total überfordert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten", berichtet sie von der Zeit, als die Tochter plötzlich wieder zuhause einzog. "Wir sind aber trotzdem immer offen damit umgegangen", sagt sie

Katjas Partner schwankt zwischen Antriebslosigkeit und aggressiven Ausbrüchen. Aufenthalte in der Psychiatrie folgen, die Kinder sind verunsichert, die Partnerschaft steht auf der Kippe. Katja gelingt es noch, ihren Partner zu beruhigen, wenn "er mal wieder über seine Kisten gestolpert ist". Die Kisten, das sind Erinnerungen an eine problematische Kindheit. Sie schiebt ihn in ein anderes Zimmer, drängt ihn, doch ein wenig mit dem Auto herumzufahren. "Wenn er dann wieder da ist, hat er sich meist beruhigt", erzählt die zupackende Frau. Aber sie sagt auch: "Man zieht sich zurück". Nicken in der Runde. Katja hat sich schließlich selbst psychologische Hilfe gesucht. Maren, mit Abstand die Jüngste in der Rund, sagt immer wieder : "Ich habe doch auch noch ein Leben".

Verschiedene Geschichten. Verschiedene Weisen, mit der Belastung umzugehen. Die Stunde für den Pressebesuch ist beendet. Ich danke für die Offenheit. Jetzt möchte die Gruppe unter sich sein. "Hier sind schon Tränen geflossen", hatte Janine Hörnschemeyer im Vorbereitungsgespräch gesagt.

Die offene Gruppe trifft sich an jedem vierten Dienstag im Monat von 18 Uhr bis 19.30 Uhr in der Tagesstätte der HpH am Brückenort in Bramsche. Neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

* Die Namen der Teilnehmer sind geändert.