Bramsche. Im einheitlichen Look treten künftig die Grundschüler Im Sande auf: Sie haben neue Schul-Shirts. Dahinter steckt eine Idee des Fördervereins.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machte der Förderverein der Grundschule Im Sande am Mittwochvormittag allen Schülerinnen und Schülern sowie dem gesamten Kollegium. „Weil der Schulhof einen neuer Look bekommen hat, dachten wir uns, die Schüler könnten das auch vertragen und so haben wir neue Schul-T-Shirts bestellt. Die alten waren ja auch schon etwas in die Jahre gekommen“, schilderten Veronika Lauxtermann und Mandy Erf vom Förderverein den Gedanken hinter dem neuen Outfit für alle.

Willkommensgeschenk

Bei ihrer Einschulung hatten die Erstklässler bereits diese Shirts als Willkommensgeschenk erhalten. Nun wurden Einnahmen aus dem Frühstückscatering bei der Einschulung, Mitgliederbeiträge sowie die Einnahmen vom Stand auf dem Weihnachtsmarkt freigegeben und davon insgesamt rund 200 blaue T-Shirts mit orange leuchtenden Symbolen für Verstand, Herz und Hand auf der Vorderseite sowie Buchstaben auf dem Rücken angeschafft.

Auch die Betreuer der Ganztagskinder erhalten diese neuen Shirts, damit insbesondere frisch eingeschulte Kinder und deren Eltern sofort von Weitem erkennen können, wer für sie auf dem Schulgelände zuständig ist.

„Wunderschön“ sei das Design geworden, stelle Schulleiter Klaus Feldkamp bei der Übergabe fest und war sich sicher, dass die neuen Shirts das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Identität mit der Schule fördern werden.