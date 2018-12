Bramsche . Ein Abschluss wie gemalt: Das Finale im ersten Bramscher Eisstockschießen krönte am Dienstagabend das erste "Eisvergnügen" mit der Kunsteisbahn auf dem Kirchplatz.









"Das war einfach super, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können," schwärmte am Mittwoch Stadtmarketing-Geschäftsführer Wolfgang Kirchner. Tatsächlich war am Dienstagabend auf dem Kirchplatz Partystimmung angesagt. Viele Fans unterstützten die acht Teams, die es in dieses Finale um den "Eisstock-Cup" der Stadtwerke Bramsche geschafft hatten.









Mit Rasseln, trommeln und Fanfaren feuerten die Zuschauer rund um die Kunsteisbahn die Schützen an, die sich mühten, ihren Eisstock möglichst nahe an der Daube zu platzieren oder aber Eisstöcke der gegnerischen Mannschaft beiseite zu schießen. "Das ist ja irgenwie auch ein bisschen gemein," fand eine Zuschauerin. die sich trotzdem freute, dass "Ihrer" Mannschaft so ein Kunststück gelungen war.





Als Moderator, Organisator und Schiedsrichter fungierte Jens Mehring, der einige knappe Entscheidungen zu bewerten hatte. Er übernahm am Ende auch mit Wolfgang Kirchner und Frank Ballmann von den Stadtwerken als Sponsor des Wettbewerbs die Siegerehrung. Die Nase vorn hatte am Ende das umjubelte Team des "Rebano".





"Das Eisstockschießen ist der Renner",. lautete die Erkenntnis von Wolfgang Kirchner spätestens nach dem Finale. Im nächsten Jahr wird es noch nur das Eisvergnügen, sondern auch das Eisstockschießen wieder geben, dann voraussichtlich mit noch mehr Mannschaften und eventuell einem zusätzlichen Azubi-Cup.Für dieses Jahr ist der Spaß auf der Kunsteisbahn so gut wie vorüber. Am Donnerstag wird die Bahn abgebaut.