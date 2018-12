pm Bramsche/Jever. Mit acht Podestplätzen, darunter vier Siegen, kehrten die Kunstturnerinnen des TuS Engter und des TuS Bramsche von zwei Bezirksfinals im Kreis Friesland zurück. Ein würdiger Abschluss für eine erfolgreiche Einzelwettkampfsaison der beiden Vereine.

Hoch in den Norden des Weser-Ems-Bezirkes reisten 25 Nachwuchsturnerinnen aus Engter und Bramsche, um ihre Bezirksmeister in den Pflichtübungen (P) 3-7 zu ermitteln. In Szene setzten sich insbesondere Alexandra Lorenz, Mailin Paul, Carlotta Vocke und Jennifer Henschel, die in Teilnehmerfeldern von bis zu 27 Starterinnen gewannen. In der P4 der Siebenjährigen distanzierte Lorenz mit 52,417 Zählern die Konkurrenz um mehr als 2,2 Punkte Vorsprung. Sie erzielte darüber hinaus den jahrgangsübergreifenden Bestwert unter allen 61 startenden P-4-Athletinnen. Ihre um ein Jahr ältere Vereinskameradin Mailin Paul bestritt einen gleichmäßigen Vierkampf auf hohem Niveau und freute sich über Titel und Goldmedaille in der P4 des Jahrganges 2010.

Vocke gewinnt P5

Eine Klasse höher (P5, Jg. 2009) dominierte die Bramscherin Carlotta Vocke. Die Neunjährige präsentierte ihre Stärken an Boden und Sprung und gewann vor ihren Gegnerinnen aus Delmenhorst und Oldenburg. Mit Jennifer Henschel schickte der TuS Engter eine bereits routinierte Sportlerin ins Rennen der P-7-Turnerinnen der Jahrgänge 2005-07. Die Zwölfjährige zeigte sich stark verbessert am Sprung und beeindruckte die Kampfrichter am Barren, sodass ihr Absteiger am Schlussgerät Balken bei ihrem Triumph nicht mehr ins Gewicht fiel.

Drei Vizemeisterschaften sowie Edelmetall in Bronze bejubelten Marla Willnow, Charlotte Wrocklage, Lia Haucap sowie Mia Mase. Willnow (Engter) und Wrocklage (Bramsche), beide vom Alter her noch startberechtigt in der P4 oder P5, demonstrierten, dass sie die Anforderungen der P6 beherrschen und boten mit der Schwebekippe am Barren und der Felgrolle durch den Handstand bereits Bonuselemente an. Sie erkämpften Silber in der P6 der Neun- beziehungsweise Zehnjährigen.

Erster Wettkampf für Bambinis

Die gleiche Medaille sicherte sich Lia Haucap in der P7 (Jg. 2008/09). Die Engteranerin stand alle „Akroelemente“ auf dem Balken und gab sich nur einer Gerätekünstlerin aus Wardenburg geschlagen. Bei ihrem ersten Auftritt auf Bezirksebene überzeugte Mia Mase (TuS Bramsche) und erklomm als Drittplatzierte das Podest in der P4 der Neun- und Zehnjährigen.

Gute Durchgänge lieferten auch Celine Thimm und Josephin Böhm (beide Engter) ab. Sie mussten sich jedoch mit Position vier in der P5 (Jg. 2007/08) sowie in der P6 (Jg. 2008) neben dem Treppchen einreihen.

Ihren ersten Vergleich überhaupt absolvierten die sechsjährigen „Bambinis“: Lotta Streich-Bruning, Leana Luttmer, Jella Menkhaus, Olivia Paul (alle Engter), Lisa Wagner sowie Alexa Klettke (Bramsche) meisterten die Herausforderungen eines Wettkampfes und zeigten, was sie im Training erlernt haben. „Da alle sechs erst seit wenigen Monaten turnen, haben sie noch nicht die Kreisquali Anfang Juni bestritten, sodass sie hier im Bezirk nur außer Konkurrenz, sprich, ohne Platzierung, gewertet werden“, weiß Bramsches Betreuerin Claire Lemke zu berichten.

Engter an der Spitze

„Es ist toll, dass sich die Titel der verschiedenen Alters- und Leistungsklassen auf so viele Vereine verteilen. Man sieht, dass neue Turnklubs im Bezirk nachkommen, die den Etablierten das Wasser reichen wollen, und das zumindest im Anfängerbereich auch können. Nichtsdestotrotz steht Engter auch dieses Mal mit dreimal Gold und fünf Medaillen an der Spitze der inoffiziellen Vereinswertung“, freut sich Trainerin Verena Mielke, die noch auf drei vielversprechende Qualifikantinnen für die Bezirksfinals verweist, die krankheits- und verletzungsbedingt passen mussten.

Außerdem platzierten sich Miriam Diller (6.), Xenia Möde (7.), Lotta Conrady (16.) aus Engter sowie Olivia Bondarenko (9.), Arelie Baal (10.), Melina Gneiding (12.), Katja Razdiyakonov (14.), Hannah Winkelmann (15.) und Greta Felker (17.) aus Bramsche.