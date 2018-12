Beim Sommerkulturprogramm wurden Jan Rathjen (2.v.l.) und Brian McSheffrey als Organisatoren bereits verabschiedet. Archivfoto: Holger Schulze

Bramsche . Sozialpädagoge, Veranstaltungsmanager, Geschäftsführer: Jan Rathjen hat in Bramsche viele Rollen ausgefüllt. Am Mittwoch, 19. Dezember, wird er in den Ruhestand verabschiedet. Wir blicken dazu auf die Dinge, die es ohne den Osnabrücker in Bramsche gar nicht oder ganz anders gäbe.Und wie es dazu kam.