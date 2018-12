Ueffeln-Balkum. Sie leben in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden, Rieste. Manche seit Jahrzehnten, andere erst seit ein paar Monaten. In unserer Serie „Angekommen“ stellen wir Menschen vor, die in unserer Region ihre zweite Heimat gefunden haben. Heute: Familie Dorotean aus Rumänien.

Die Geschichten von Auswanderern sind häufig von Zufällen geprägt, die sie letztendlich an den Ort führen, an dem sie heimisch werden. Familie Dorotean aus Rumänien ist da keine Ausnahme. Für sie war dieser Zufall ein echter Glücksfall.

Lucian und Veronica Dorotean leben inzwischen seit fünf Jahren in Balkum. Die beiden stammen aus der Kleinstadt Dej, die etwa 38.000 Einwohner hat und im Norden Rumäniens liegt. Lucian hatte zu diesem Zeitpunkt schon längere Zeit in Österreich gearbeitet, lebte aber inzwischen wieder in seiner Heimat. Veronica hatte ihr Ingenieursstudium gerade abgeschlossen. "Für mich stand damals fest, wenn ich wieder ins Ausland gehe, dann nur mit Veronica", sagt der heute 38-jährige Lucian Dorotean.

Unterstützung für den Hof gesucht

Ein guter Freund von Lucian, ebenfalls aus Rumänien stammend, arbeitete als Hausmeister in einem Schloss in Trier. Der Schlossherr bekam eines Tages Besuch von seinem Freund Felix Lingens aus Balkum. Dieser suchte zu dem Zeitpunkt Unterstützung für seinen Hof, den er im Nebenerwerb betreibt. "Mein Freund rief mich an und fragte, ob ich mir vorstellen kann, in Deutschland zu arbeiten", erzählt Lucian Dorotean. "Ich wollte das aber zunächst noch mit Veronica besprechen, denn sie sollte ja mitkommen." Anschließend wurde hin- und hertelefoniert, per Mail Fotos vom Hof und ihrem zukünftigen Zuhause verschickt. Wegen besserer Arbeitsbedingungen und Bezahlung entschieden sie sich für die Auswanderung nach Deutschland.

Am 4. Januar 2014 machten sich Veronica und Lucian Dorotean auf den Weg von Dej aus ins etwa 1500 Kilometer entfernte Ueffeln-Balkum. "Wir sind aber nur etwa 100 Kilometer weit gekommen", erinnert sich Veronica Dorotean. "Dann sahen wir im Rückspiegel plötzlich weißen Rauch." Das Auto der beiden hatte den Geist aufgegeben. Die Reparatur nahm elf Tage in Anspruch, am 15. Januar folgte der zweite Auswanderungsversuch. Nach 22 Stunden Fahrt kamen sie auf dem Hof der Familie Lingens an, die sie sofort herzlich begrüßt habe.

Freundschaftliches und familiäres Verhältnis

Während Lucian Dorotean sich als Hausmeister um alle auf dem Hof und im Wald anfallenden Arbeiten kümmert, hilft Veronica im Haushalt und kümmert sich um die Kinder der Familie. Obwohl sie angestellt sind, sei das Verhältnis zur Familie Lingens freundschaftlich und familiär. "Zu unserer Hochzeitsfeier in Rumänien sind sie extra angereist. Darüber haben wir uns sehr gefreut", sagt Lucian Dorotean. Seine Frau fügt hinzu: "Wenn wir Schwierigkeiten mit Behörden haben oder irgendwelche Probleme auftauchen, helfen uns Felix und seine Frau Insa sofort. Wir sind sehr dankbar, dass sie uns diese Chance gegeben haben."

Anfangs sei die Sprachbarriere groß gewesen. Veronica Dorotean spricht zwar gut Englisch, doch mit der Deutschen Sprache taten sich die beiden trotz Deutschkursen, die sie besucht haben, schwer. Inzwischen werde es aber immer besser. "Wir üben jeden Tag und sprechen auch oft mit Natalia Deutsch", sagt die 33-Jährige. Die gemeinsame, fast zweijährige Tochter wurde in Deutschland geboren und besucht die Großtagespflege auf dem Hof Tatchen in Ueffeln.

Anzeige Anzeige

Weihnachten in Rumänien

Die Familie freut sich nun auf das gemeinsame Weihnachtsfest mit der Familie in Rumänien. Seit sie in Deutschland leben, sind sie zwei Mal über die Feiertage hier geblieben. "Für mich war Weihnachten in Deutschland schon etwas fremd. Einen Adventskranz kennen wir in Rumänien gar nicht. Aber in diesem Jahr habe ich selbst einen gebastelt," sagt Veronica Dorotean stolz. "Wir haben uns hier in Balkum sehr gut eingelebt und fühlen uns wohl. Hier ist unser Lebensmittelpunkt und tatsächlich inzwischen eine zweite Heimat. Doch an Weihnachten ist man einfach am liebsten zu Hause", erklärt ihr Mann. Für die Verwandtschaft in Rumänien wird das eine große Überraschung, denn die weiß noch gar nichts vom Besuch der jungen Familie. "Besonders mein Vater wird sich sehr freuen, der hat nämlich auch noch Geburtstag", sagt Veronica Dorotean. Am 3. Januar geht es dann zurück in die zweite Heimat Balkum.