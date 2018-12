Bramsche/Engter. Anfang Januar sollen bei einem Treffen von Vertretern der Stadt Bramsche und des noch zu gründenden Vereins für den Dorftreff im Kirchspiel Engter letzte Details besprochen werden. Dabei gilt es auch noch, einige Irritationen auszuräumen.

Er sei sich mit Engters Ortsbürgermeister Ralf Seeleib einig, dass es bei dem Treffen am 3. Januar nur um ein "paar Detailfragen" gehen werde, meinte am Montag der Erste Stadtrat Ulrich Willems. Nicht ganz so entspannt sieht das Ernst-August Rothert. Der CDU-Ratsherr und Vorsitzende des Dorftreff-Arbeitskreises hatte schon in der letzten Stadtratssitzung die Kehrtwende von der Schenkung des alten Feuerwehr-Gerätehauses zu einer auf 30 Jahre befristeten Überlassung kritisiert. "Ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass eine so kleine Gruppe einen so großen Einfluss hatte," kommentierte er die Tatsache, dass aufgrund von Bedenken der FDP die eigentlich schon fertige Vorlage noch einmal "gravierend geändert" worden sei.

Kompromiss

Ulrich Willems stellte am Montag klar, dass die überarbeitete Verwaltungsvorlage keineswegs der Vorschlag der FDP sei, sondern ein Kompromiss, den er ausgearbeitet habe. Vorbild sei dabei die in Epe gefundene Lösung gewesen. Die Verwaltung hatte ursprünglich eine Eigentumsübertragung des Grundstücks auf den Verein vorgeschlagen, um eine Beleihung des Grundstücks für die erforderliche Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Umbaukosten zu ermöglichen. Mit der vorgesehenen Gewährung einer städtischen Bürgschaft, mit der in der Regel auch günstigere Darlehenskonditionen zu erhalten seien, wäre das jedoch nicht erforderlich, erläuterte Willems,

Offene Fragen

Engters Ortsbürgermeister Ralf Seeleib nannte diese Änderung "eine Kröte, die wir schlucken müssen", konnte aber unterm Strich auch mit dieser Variante leben. Ernst-August Rothert dagegen will am 3. Januar schon noch ein paar grundsätzliche Fragen stellen.Anders als in Epe stünden in Engter hinter dem Dorftreff keine mitgliederstarken Vereine, nannte er einen grundsätzlichen Unterschied. Außerdem sei zu klären, wie künftig mit den MIetwohnungen im alten Feuerwehrhaus werden soll. An denen habe der Verein eigentlich kein Interesse. Jeder, der sich für den Dorftreff interessiere, sei herzlich eingeladen, am 3. Januar dabei zu sein.

"Da ist ein psychologisches Element im Spiel", kann Ulrich Willems verstehen, dass es eine Enttäuschung darüber gibt, dass der Verein nicht Eigentümer des Gebäudes werde. Aber die neue Regelung öffne dem Verein genau so "alle Nutzungsmöglichkeiten", ist er überzeugt. Der Erste Stadtrat ist optimistisch, dass der Dorftreff in Engter dann zügig realisiert werden kann. Es gebe unter den vielen Mitstreitern auch eine ganze Reihe von Leuten mit "baufachlichem Hintergrund", hat er festgestellt. Die könnten tatkräftige Hilfe leisten.

Termin für Gründung steht

Für den 26, Januar ist jedenfalls schon der Termin für die Gründung des „Alte Feuerwache e. V.“ angesetzt. Danach könne die Arbeit zügig beginnen, so Willems: "Da stehen alle Gewehr bei Fuß und das Gebäude ist verfügbar". Die Verwaltung werde den Verein unterstützend begleiten.