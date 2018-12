Bramsche. Eine Sprechstunde für Senioren wird es künftig wöchentlich im Bramscher Rathaus geben.

Jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr mit Start am 11. Januar 2019 wird Wolfgang Furche Ansprechpartner im Rathaus für ältere Bramscher und deren Belange sein. "Passend zur Marktzeit - und zu meinem Aufgabenbereich, den ich ohnehin habe", wie der Leiter des Fachbereichs 3 (Soziales/Bildung/Sport) der Stadtverwaltung meint.

Die Einrichtung einer solchen Sprechstunde habe sich ergeben aus dem Senioren-Info-Tag im Rathaus im Oktober und aus dem letzten "Stadtgespräch" im November. "Bei beiden Veranstaltungen wurde deutlich, dass sich die Senioren einen festen Ansprechpartner, ein Gesicht im Rathaus wünschen. Das will ich gerne übernehmen - ich gehöre ja schließlich schon fast zu meiner eigenen Zielgruppe", lacht der 62-Jährige, der seit 40 Jahren in der Verwaltung arbeitet.

Bei seiner neuen Aufgabe, der wöchentlichen Sprechstunde, sieht sich Furche "als Knotenpunkt, also in einer Vermittlerfunktion". Er selbst könne zwar zu einigen Themen auch selbst qualifiziert Stellung nehmen "oder auch mal dabei behilflich sein, ein Formular auszufüllen". Insgesamt gebe es aber bei den Senioren "sicherlich eine solche Fülle an Anliegen unterschiedlichster Art, dass ich meine Hauptaufgabe darin sehe, auf die richtigen Stellen und kundigen Ansprechpartner hinzuweisen", so Furche weiter, der dabei an die städtische Ehrenamtskoordinatorin Maria Stuckenberg und die Fachbereiche im eigenen Haus denkt, aber auch an Initiativen wie "Rat und Tat" in Engter oder den Pflegestützpunkt des Landkreises Osnabrück.

Auch Infotheke geplant

Furche weist darauf hin, dass die Stadt den bereits seit längerer Zeit erhältlichen "Notfallordner" überarbeitet hat, insbesondere im Bereich Patientenverfügung. Dieser Ordner kann bei Furche für sechs Euro erworben werden. Eine weitere Anregung von Bürgern will die Stadtverwaltung ebenfalls "voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 realisieren, kündigt Sprecherin Dorit Barz an. Dann nämlich soll im Eingangsbereich eine Infotheke eingerichtet werden, an der sich Besucher bei einem Verwaltungsmitarbeiter Rat holen können, an welchen Fachbereich und welchen Ansprechpartner sie sich mit ihren Anliegen wenden können.

Die Sprechstunden für Senioren werden ab dem 11. Januar 2019 bei Wolfgang Furche im Büro E.25 angeboten, vom Haupteingang aus zunächst rechts, dann links den Flur herunter. Kontakt: Tel. 05461/83-140, E-Mail: wolfgang.furche@stadt-bramsche.de.