Bramsche 250 Zuschauer waren beim Abschiedsspiel des ehemaligen TuS-Kapitäns Bernd Fährrolfes in die IGS-Sporthalle gekommen. Ein letztes Mal konnten sie den Center im Aufeinandertreffen des aktuellen Regionalliga-Teams und einer „Bernd & Friends“-Auswahl anfeuern.

Fährrolfes’ Team, in dem seine Brüder Heiner und Christian sowie ehemaligen Kollegen seines Heimatvereins MTV Aurich mitspielten, wurde vom ehemaligen TuS-Coach Reiner Frontzek trainiert. Außerdem erwiesen ehemalige Bramscher Weggefährten wie Andreas Joachim und Sasa Ilic ihrem Ex-Kapitän die Ehre. Nach der sportlichen Verabschiedung feierte Bernd Fährrolfes mit 60 Gästen bis in die frühen Morgenstunden. Die Halle schloss am Ende natürlich der Kapitän ab. knap