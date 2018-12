Bramsche. Ein Quartett aus der örtlichen Läuferszene lässt den Stadtlauf wieder aufleben. Am 24. Mai – also mit Beginn des Bramscher Stadtfestes 2019 – sollen Distanzen über 3,3 und 10 km angeboten werden.

Die Organisatoren stammen aus den Reihen der Bramscher Rumläufer und des Vereins Universum. Das Ereignis selbst wird den offiziellen Titel "1. Tuchmacher-Stadtlauf" tragen. Der Rundkurs wird von Elmar Remus als "abwechslungsreich und anspruchsvoll" beschrieben. Er ist 3,3 km lang und führt "vorbei an den markantesten Punkten der Hasestadt", so der Vertreter des Organisationsteams.

Unter anderem werden neben dem Tuchmacher-Museum das Haseufer, der Hasesee, das Rathaus und die Großes Straße von den Läufern passiert. Vor dem 10 km-Hauptlauf (drei Rundkursrunden ab 19 Uhr) wird das bunte und fröhliche Ereignis an jenem Freitag mit einem "Jedermannlauf" (eine Runde ab 18.15 Uhr) eingeleitet. Letztgenannter wird sich neben den Lauf-Anfängern vor allem an Bramscher Schulklassen richten, für die es eine eigene Wertung geben wird.

Eine Anmeldung für den Lauf sei ab sofort im Internet unter www.laufen-os.de möglich, so Elmar Remus. Das Startgeld betrage bis zum 21. Mai sieben bzw. fünf Euro (bei Nachmeldungen am Veranstaltungstag zusätzliche zwei Euro). Start und Ziel des Tuchmacher-Stadtlaufes werden in Höhe des Filmtheaters Universum/Große Straße liegen. Umkleiden und Duschen sollen den Aktiven in der Sporthalle der benachbarten Hauptschule an der Heinrichstraße zur Verfügung stehen.