Bramsche. Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2018 kassierten die Verbandsliga-Handballer des TuS Bramsche ihre elfte Saisonniederlage. Bei der HSG Barnstorf/Diepholz II verloren die ersatzgeschwächten Hasestädter mit 26:33.

Ein Fanbus, ein Bully und einige private Fahrzeuge mit Bramscher Anhängern hatten sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel gemacht, sodass die Halle etwa zu zwei Dritteln mit TuS-Fans gefüllt war. Diese waren nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in Sachen Lautstärke überlegen.

Entsprechend engagiert starteten die Hasestädter in die Partie. Betreut wurde die Mannschaft von Aufstiegs-Spielertrainer Christoph Müller, der von den verletzten TuS-Akteuren Alexander Brockmeyer und Marcel Golchert tatkräftig unterstützt wurde.

TuS fängt gut an

Die junge Bramscher Mannschaft gab sich in den ersten Minuten keine Blöße gegen die routinierteren Hausherren. Nach acht Minuten stand es 3:3. Auf das 4:3 der HSG folgte eine Zeitstrafe für Joshua Friese. Diesen Umstand nutze Barnstorf/Diepholz um auf 5:3 zu erhöhen.

Nun folgte eine Phase, in der die Gastgeber deutlich effektiver spielten als die Hasestädter. Die Bramscher kamen nicht gut durch die HSG-Abwehr und auch im Angriff ließ man einige Gelegenheiten aus. Barnstorf/Diepholz erhöhte in der Folge auf 11:5. TuS-Keeper Kai Golchert später dazu: „Diese sechs Tore haben uns am Ende das Genick gebrochen.“

Danach nahm die TuS-Bank eine Auszeit. Die Team-Besprechung schien zu fruchten, denn danach kämpften sich die Bramscher wieder etwas heran.

Bramsche nicht souverän genug

So ging es mit einem 11:14-Rückstand in die Halbzeit. Nach der Pause blieb dieser geringe Vorsprung der HSG zunächst stabil. Mit der Zeit wurde aber die mangelnde Souveränität der Hasestädter immer deutlicher. Als HSG-Routinier Nils Mosel nach 40 Minuten die rote Karte sah, standen sechs Bramscher Feldspielern kurzzeitig nur drei von Barnstorf/Diepholz gegenüber. Dennoch schafften es die Hausherren über Außen, das 22:18 zu erzielen.

Anzeige Anzeige

Auf Seiten der Gastgeber waren in der Abwehr so gut wie keine Fehler zu sehen und auch im Offensivspiel ließen sie sich nur zwei oder drei Bälle abnehmen. Die HSG konterte in eigener Halle.

Bramsche steckte dennoch nicht auf und wurde unter anderem vom nervenstarken Marc Clausing im Spiel gehalten, der, für die Strafwürfe zeitweise extra eingewechselt, sieben von acht souverän verwandelte.

TuS trifft falsche Entscheidungen

Beim vorentscheidenden 27:21 nach knapp 50 Minuten griffen die Hasestädter erneut zur Time-Out-Karte. Am Ende war der Rückstand aber einfach zu hoch. Obwohl die TuS-Anhänger bis zur Schlusssekunde Stimmung machten, brachte die HSG den 33:26-Erfolg sicher ins Ziel.

Müller fasste im Anschluss zusammen: „Kämpferisch top, Fans top. Wir waren heute sicher nicht sieben Tore schlechter, aber wir haben in einigen Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. So verlierst du eben gegen eine abgezockte Truppe.“

Die Winterpause wollen die TuS-Handballer nun nutzen, um gestärkt in die Rückrunde zu starten und die Suche nach einem neuen Cheftrainer voranzutreiben.

Für den TuS Bramsche spielten: Marc Clausing 7 Tore, Lars Meyer 6, Marcel Luhn 4, Hendrik Schäfke 4, Guido Kroll 3, Linus Kruse 2, Maurice Hommers, Joshua Friese, Michel Ortland, Karl Scharpf sowie Lasse Brügmann und Kai Golchert (beide TW).