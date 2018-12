Weihnachtsmarkt 2018 in Kalkriese am vierten Adventswochenende CC-Editor öffnen

In wenigen Wochen starten die Weihnachtsmärkte in und um Bramsche. In der Tuchmacherstadt wird es neben dem Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende in diesem Jahr auch eine Kunsteisbahn geben. Das Foto zeigt den Bramscher Weihnachtsmarkt 2017. Foto: Archiv/Marcus Alwes

Bramsche. Wann die Weihnachtsmärkte in der Stadt Bramsche und ihren Ortsteilen sowie in Neuenkirchen-Vörden und Rieste stattfinden, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.