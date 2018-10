Engter. Die Suche der Post nach einer neuen Filiale in Engter und Gebäudeschäden durch Bodenschwellen am Schleptruper Kirchweg waren zwei von vielen Themen in der Sitzung des Ortsrates Engter am Donnerstagabend. Hier sind die Notizen aus dem Ortsrat Engter.

Bramscher Allee

Die Landschaftsplanerin Mirja Müller-Dams hat den Auftrag, ein Konzept zur Gestaltung des großen Kreisels an der Bramscher Allee zu erarbeiten. Der Entwurf werde dem Ortsrat vorgestellt, erklärte Ortsbürgermeister Ralf Seeleib (SPD). Er finde, „das Engter dadurch aufgewertet wird“,begrüßte er den Ausbau. Zum Thema Radweg in Richtung Dorf hatte er bei der Verwaltung noch einmal nachgefragt und die Auskunft bekommen, dass es eine „durch Studien belegte Tatsache“ sei, dass Radfahrer in Tempo 30-Zonen auf der Fahrbahn sicherer sein. Gefährlich fanden einige Ortsratmitglieder die Situation für Radfahrer an der Einmündung des Heidedamms, wo mehrere Straßen zusammen kommen. Es wurde vorgeschlagen, zusätzliche Straßenlaternen aufzustellen, um die „dunkle Ecke“ aufzuhellen. Ralf Seeleib erinnerte an die Zuständigkeit des Ortsrates Schleptrup und wunderte sich, dass der sich erst jetzt mit Kritik melde, anstatt schon in der Planungsphase einzugreifen.

Engter Bisse

Die Zukunft der Engter Bisse wollte Ralf Seeleib mit den Ortsratsmitgliedern und auch den anwesenden Bürgern diskuiteren. Er begann mit einem Fazit, das zwiespältig ausfiel: Der Sonntag mit Flohmarkt und Entenrennen sei „top“ gewesen, das Konzert am Samstag zum Auftakt dagegen ein Flop. Am Ende beschlossen, die Bisse künftig nur noch am Sonntag zu feiern. Dann soll der Flohmarkt auch wieder auf der Venner Straße stattfinden.

Ärger mit Schwellen

Am Schleptruper Kirchweg gibt es Ärger mit den Bodenschwellen: Wenn Busse sie überfahren, gebe es Erschütterungen, die die Häuser beschädigen würden, berichtete ein Anlieger. Deswegen hatte der Ortsrat auch schon gefordert, die Schwellen einzuebnen. Die Mittel seien aber verwaltungsintern bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für nächstes Jahr gestrichen worden, erklärte Bürgermeister Heiner Pahlmann. Der Ortsrat forderte einstimmig, die 50.000 Euro wieder einzusetzen.

Ortsdurchfahrt

Der Rückbau der Ortsdurchfahrt war einmal mehr Thema im Ortsrat. Ein Anlieger schilderte in der Einwohnerfragestunde eindringlich die Probleme mit Lärm und zu schnell fahrenden Lkw. Der Ortsrat forderte einstimmig die Einstellung von Planungskosten für den Rückbau der Ortsdurchfahrt mit normaler Fahrbahndecke in den Haushalt 2019.

Buslinie bleibt

Die Buslinie von Damme über Engter nach Osnabrück fahre „weiter wie bisher“, berichtete Ortsbürgermeister Ralf Seeleib. Der Landkreis gebe einen Zuschuss, die Fahrgastzahlen werden neu ermittelt. Die Stadt Bramsche habe bei den Planern ihre Bedenken vorgetragen, in wenigen Tagen gebe es eine neue Runde mit den Bürgermeistern der betroffenen Städte, ergänzt Bürgermeister Heiner Pahlmann. „Schön wäre natürlich, wenn da jetzt auch tatsächlich Leute mitfahren“, sah er in der Nutzung der Linie das beste Argument für den Erhalt.

Post sucht Filiale

Die Post sucht eine neue Filiale in Engter. Nach dem Bericht des Ortsbürgermeisters ist der Vertrag bei Metallbau Renzenbrink zum 30. November gekündigt. Da die Gespräche mit anderen Partnern gescheitert seien, die Post aber verpflichtet sei, in Gemeinden über 2500 Einwohner präsent zu sein, müsse die Post eine eigene Filiale betreiben, berichtet Seeleib. Übergangsweise sei auch das Aufstellen eines Containers denkbar.