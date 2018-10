Bramsche/Hannover. In diesem Jahr gibt es besonders viele Eicheln. Das stellt nicht nur einige Anwohner in Bramsche vor eine Herausforderung, sondern deutet auch auf einen strengen Winter hin.

Wer muss Laub und Eicheln fegen?

Wer Eichen auf dem Grundstück oder im näheren Umfeld hat, ist meist Kummer gewohnt. Denn in jedem Herbst müssen Laub und Eicheln zusammengekehrt werden. Doch was Eicheln betrifft, ist dieser Herbst besonders extrem, weiß Landesforsten-Sprecher Mathias Aßmann: „Grund ist die für Eichen gute Witterung zum Zeitpunkt der Blüte Anfang Mai." Solche Mengen habe es seit Jahren nicht mehr gegeben. Vor allem das Ausbleiben von extremen Nachtfrösten in der Blütezeit habe sich positiv ausgewirkt, sagt Andreas Preuß, Leiter der Beratungsstelle der Landesforsten für Forstsaatgut (FSB) in Oerrel im Heidekreis. Ein weiterer Grund für die vielen Eicheln ist ein Phänomen, das sich "Notfruktuation" nennt. "Die Bäume merken, dass sie mit der Wasserversorgung nicht klar kommen und setzen all ihre Energien in künftige Generationen", erläutert Uwe Wessel, Büroleiter des Forstamts Weser-Ems. (Weiterlesen: Warum jetzt besonders viele Eicheln auf den Wegen liegen)

In Bramsche stellt das einige Anwohner vor Herausforderungen, wie Stadtsprecherin Dorit Barz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Denn die Stadt hat die Reinigungspflicht für Geh- und Radwege an die Anwohner übertragen. "Es hat die ein oder andere Anfrage von Bürgern gegeben, dass sie ihren Reinigungspflichten nicht mehr nachkommen können, weil es ihnen zu viel wird", sagt Barz. Das betreffe vor allem Bereiche, in denen keine Reinigung durch die Stadt erfolge. "Dass sich einige Anlieger momentan eventuell überfordert fühlen könnten, ist denkbar – zur Reinigung verpflichtet sind sie aber dennoch", so Barz weiter. Das bedeutet, dass Anwohner, die ihrer Reinigungspflicht nicht nachkommen, auch haftbar sein können, wenn jemand auf Laub oder Eicheln ausrutscht. Darauf weist die Verbraucherzentrale Bremen hin. (Weiterlesen: Welke Blätter vom Nachbarn – Was Mieter bei Herbstlaub beachten sollten)

"Extrem in diesem Jahr"



Einer, der in diesem Jahr besonders viel zu tun hat, ist Rentner Karl Rothe. Gegenüber seinem Haus am Grünegräser Weg steht eine etwa 200 Jahre alte Eiche. Die hat bereits besonders viele Eicheln abgeworfen, die Beseitigung der Blätter hat Karl Rothe aber noch vor sich – zurzeit ist der Baum noch ziemlich grün. "Früher gab es nicht so viele Eicheln. Das ist extrem in diesem Jahr", sagt der 81-Jährige. Fast jeden Tag kehrt er vor seinem Haus Eicheln und erste Blätter zusammen. Doch noch etwas anderes bereitet ihm Sorge: "Wenn es stürmt, neigt sich die Eiche sehr deutlich. Hoffentlich passiert da nichts."

Gefahr für Radfahrer

Während viele Kinder auf der Suche nach Bastelmaterial erfreut sind, hält sich die Begeisterung bei Radlern in Grenzen. Bei jedem Windstoß regnet es Eicheln, mit dem Rad wird die herbstliche Pracht etwa in Kurven zum Risiko. „Für Radfahrer ist das nicht ohne, sie können ausrutschen", warnte Nadine Danowski vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Hannover. (Weiterlesen: Sicher durch den Herbst: Tipps für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger)

Bauernregel sagt strengen Winter vorher

Alte Bauernregeln besagen, dass in Jahren mit vielen Eicheln ein strenger Winter kommt. „Viel Eicheln im September, viel Schnee im Dezember" oder „Wenn die Eichen viel Früchte tragen, wird ein langer Winter tagen", heißt es etwa. Meteorologen sind skeptisch. Sicher ist nur, dass der Herbst bald auch kühlere Temperaturen bringt. Spätestens Ende Oktober sollen sich nach aktueller Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Tagestiefsttemperaturen in Niedersachsen und Bremen dem Gefrierpunkt nähern. „Das Wetter lässt sich je nach Lage nur etwa sieben bis zehn Tage vorhersagen", sagte DWD-Meteorologe Thore Hansen in Hamburg. „Wie es im Spätherbst und Winter wird, ist noch völlig offen." In den kommenden Tagen werde es weiter mild bleiben, auch wenn die Temperaturen ein wenig sinken. (mit dpa)