Bramsche. Ein 87-jähriger Mann ist am Freitagvormittag Opfer eines Trickdiebstahls in Bramsche geworden.

Der Senior befand sich laut einer Mitteilung der Polizei am Freitag, 19. Oktober 2018, gegen 10.15 Uhr vor der Filiale der Oldenburgischen Landesbank in der Innenstadt, als er von einem Unbekannten um das Wechseln einer 2-Euro-Münze gebeten wurde. Als der hilfsbereite Rentner in seiner Geldbörse nachschaute, gelang es dem Täter, unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie zu ziehen. Erst später stellte der Bramscher den Diebstahl fest und benachrichtigte die Polizei.

Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 30 Jahre alten, circa 1,85 Meter großen, schlanken Mann. Die Person hatte dunkelblonde Haare, ein gepflegtes Äußeres, trat sehr freundlich auf und sprach mit Akzent. Bekleidet war der Dieb mit einer blauen Jacke, einer Jeanshose sowie hellbraunen Schuhen.

Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte beim Polizeikommissariat Bramsche, Telefon 05461/915300.