Engter. Ein Trägerverein soll das alte Feuerwehrhaus in Engter übernehmen und in einen Dorftreff umwandeln. Die Vereinsgründung sei auf gutem Weg, berichtete Ortsbürgermeister Ralf Seeleib in der Sitzung des Ortsrates Engter am Donnerstag.

Von den vielen Zuhörern und den Ortsratskollegen in der Gaststätte Bei der Becke gab es Beifall für diese Nachricht. Seeleib berichtete, in den Gesprächen mit der Verwaltung habe schnell Einigkeit bestanden, dass ein Trägerverein die beste Lösung sei. Daraufhin seien Engteraner Bürger angesprochen worden, ob sie nicht in diesem Verein mitmachen wollten. Auch er selbst und einige Ortsratsmitglieder wollten sich engagieren. „Wir haben die Leute jetzt zusammen,“ berichtete Seeleib, der aber noch keine Namen nennen wollte. E sei in der nächsten Woche noch eine Sitzung geplant, danach könne man wahrscheinlich an die Öffentlichkeit gehen, meinte der Ortsbürgermeister auf Nachfrage.

Kostenlose Übertragung geplant

Auch eine Satzung sei bereits geprüft worden. „Wir sind gut aufgestellt und können den Verein gründen. Dem steht von unserer Seite her nichts mehr entgegen,“ fasste Seeleib den Stand der Dinge zusammen. Parallel dazu werde in der Verwaltung eine Beschlussvorlage erarbeitet für einen Grundsatzbeschluss der Stadt, das alte Feuerwehrhaus in Engter kostenlos an den Verein zu übertragen mit der Zweckbindung, hier ein Dorfgemeinschaftshaus einzurichten. Als „Anschubfinanzierung“ sollen dazu 40.000 Euro bereitgestellt werden, berichtete Seeleib.

„Die grundsätzliche Einigkeit besteht, das soll jetzt kurzfristig auf den Weg gebracht werden“, bekräftigte Bürgermeister Heiner Pahlmann in der Sitzung. „Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die drei roten Autos da raus sind“, wies Ralf Seeleib augenzwinkernd darauf hin, dass die Feuerwehr nach dem Umzug ins neue Domizil das alte Gerätehaus noch nicht komplett geräumt hat.