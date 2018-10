Achmer. Taugt die neue Fahrbahnverschwenkung in der Ortsdurchfahrt von Achmer dazu, dass Pkw- und Lkw-Fahrer ihr Tempo drosseln? Die Polizei hat nun auf Anfrage unserer Redaktion die Ergebnisse einer Geschwindigkeitskontrolle bekanntgegeben.

Demnach seien Beamte des Polizeikommissariats Bramsche am Dienstag, 10. Oktober 2018, in der Zeit von 16 Uhr bis 18.40 Uhr zur Verkehrsüberwachung in Achmer gewesen. Nach Angaben eines Anwohners habe deren Fahrzeug am Ortseingangsschild, also in unmittelbarer Nähe zur neu geschaffenen Mittelinsel, gestanden.

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück auf unsere Anfrage mitteilte, seien in den etwas mehr als zweieinhalb Stunden insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. In sieben Fällen seien Verwarngelder angefallen, in weiteren neun Fällen Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten. „Trauriger Spitzenreiter war bei erlaubten 50 km/h ein Pkw mit gemessenen 81 km/h“, heißt es seitens des Polizei-Sprechers. Zur Erklärung: Verwarngelder werden bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um bis zu 20 km/h innerorts ausgesprochen und betragen bis zu 60 Euro. Bei einer noch höheren Überschreitung werden Bußgelder ab 80 Euro verhängt, außerdem wird ein Punkt beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg eingetragen.

In einer Sitzung des Ortsrats Achmer war am Mittwoch von Einwohnern die neue Fahrbahnführung kritisiert worden, die erst im Sommer im Zuge von Sanierungsarbeiten umgestaltet worden war. Ziel sollte es sein, Schulkindern einen sichereren Übergang über die Kreisstraße zwischen Grenz- und Schulstraße zu ermöglichen.

