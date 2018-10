Bramsche. Die Stadt Bramsche bekräftigt in einer Pressemitteilung noch einmal, dass die Aufstellung eines Luftreinhalteplans nicht erforderlich sei.

Die mögliche Belastung der Luft mit Feinstaub und Stickstoffdioxid habe in Bramsche in jüngster Zeit zu kritischen Nachfragen aus der Bevölkerung geführt, heißt es in der Mitteilung. Eine Bürgerinitiative „an einer verkehrlich belasteten Straße“ – gemeint ist die BI Hemker Straße/Goethestraße/Schubertstraße – hatte die Aufstellung eines Luftreinhalteplanes gefordert, ein anderer Bürger Klage eingereicht, um die Stadt Bramsche zu Messungen der Luftqualität zu verpflichten.

„Um den Sachverhalt zu klären und eventuellen Verpflichtungen der Stadt Bramsche vorschriftsmäßig nachkommen zu können“, habee die Verwaltung sich daraufhin an das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim gewandt. Dieser Behörde ist die „Zentrale Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm, Gefahrstoffe und Störfallvorsorge“ angegliedert.

Zu klären sei einerseits gewesen, ob in der Stadt Bramsche in bestimmten Bereichen Grenzwerte überschritten werden und andererseits, ob für die Stadt Bramsche Anlass oder gar Verpflichtung besteht, einen Luftreinhalteplan aufzustellen. „Beide Fragen können wir nun nach Rückmeldung des Gewerbeaufsichtsamtes (GAA) Hildesheim ausdrücklich verneinen“, wird der Leitende Städtische Baudirektor Hartmut Greife in der Pressemitteilung zitiert.

Immissionsmessungen

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Luftreinhalteplanes ergebe sich bei Feststellung einer Grenzwertüberschreitung durch entsprechende Immissionsmessungen. Aufgrund der 39. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz müsse die Höhe der Luftschadstoffbelastungen regelmäßig durch Messungen und Modellrechnungen ermittelt und beurteilt werden. Dafür zuständig ist das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, das das Lufthygienische Überwachungssystem Niedersachen (LÜN) betreibt.

So würden beispielsweise im Rahmen eines Projektes namens „HErmEliN“ die durch Luftschadstoffe hoch belasteten Orte in Niedersachen identifiziert. Hierfür würden mittels Modellrechnungen die mittleren jährlichen Immissionsbelastungen der Luftschadstoffe Feinstaub und Stickstoffdioxid flächendeckend für Niedersachen bestimmt. Für Bramsche ergäben sich dabei, so wird in der Mitteilung festgestellt, Schadstoffkonzentrationen deutlich unterhalb der relevanten Grenzwerte.

„Wie von unserer Seite vermutet, ergibt sich für die Stadt Bramsche keine Notwendigkeit, eine Luftreinhalteplanung aufzustellen“, fasst Greife die Stellungnahme des GAA Hildesheim demnach zusammen. Unabhängig davon sei durch die fortlaufende Überwachung des Landes Niedersachsen und die durchgeführten Modellrechnungen gewährleistet, dass die Stadt Bramsche sicherlich informiert würde, wenn sich vor Ort die Rahmenbedingungen derart verschlechtern sollten, dass die Aufstellung eines Luftreinhalteplanes oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen zur Eindämmung von Immissionen erforderlich würden.