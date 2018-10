Achmer. Mit der neuen Fahrbahnführung der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 165) im Bereich der Querungshilfe sind die Achmeraner nicht sonderlich zufrieden. Das wurde in einer Sitzung des Ortsrats am Mittwochabend deutlich.

Um die Überquerung der Kreisstraße zwischen Grenz- und Schulstraße sicherer zu machen, wurde erst kürzlich die Fahrbahn in diesem Bereich verschwenkt und außerdem eine neue, breitere Mittelinsel errichtet. Dies geschah im Zuge von bereits seit Längerem geplanten Sanierungsarbeiten, nachdem aus der Elternschaft der Achmeraner Bühner-Bach-Schule auf mögliche Sicherheitsprobleme aufmerksam gemacht worden war. Denn in diesem Abschnitt sind besonders viele Kinder auf ihrem Weg zur örtlichen Grundschule unterwegs.

Durch die Verschwenkung der Fahrbahn sollte erreicht werden, dass Auto- und Lkw-Fahrer automatisch verlangsamen müssen. Doch das funktioniert offenbar nicht so wie erhofft. Die Situation sei vor dem Umbau „suboptimal“ gewesen, „und jetzt ist sie anders suboptimal“, umschrieb es ein Besucher der Ortsrats-Sitzung, der sich schon seit längerer Zeit für Veränderungen an dieser Stelle eingesetzt hat, in der Einwohnerfragestunde. Er erinnerte daran, dass ursprünglich die Installation einer Bedarfsampel angeregt worden sei. „Vielleicht ist das auch jetzt noch möglich?“, fragte er in die Runde.

Bedarfsampel abgelehnt

Ortsrats-Mitglied Dennis Kaden (SPD), der noch Ortsbürgermeister war, als die Situation an dieser Kreuzung genauer unter die Lupe genommen worden war, erinnerte sich, dass Polizei und Landkreis Osnabrück „leider damals gegen eine Ampel gewesen sind“. Andreas Quebbemann (CDU) wusste zu berichten, dass darüber schon vor noch längerer Zeit diskutiert worden sei. Damals habe es geheißen, das Aufkommen an Fußgängern und Fahrzeugen an dieser Stelle sei zu niedrig. „Wahrscheinlich war das auch jetzt wieder die Begründung“, vermutete Quebbemann.

Eine weitere Einwohnerin kritisierte zudem, die Fahrbahnen seien durch die Verschwenkung gerade für Kinder schlecht einsehbar. Ungünstig sei auch eine Erhöhung auf der Mittelinsel, dies gelte sicherlich ebenso für junge Fahrradfahrer wie auch für Nutzer von Rollatoren.

Ein weiterer Achmeraner merkte an, es habe vor einigen Tagen eine Geschwindigkeitskontrolle in dem Abschnitt der Kreisstraße gegeben. Er habe dort nachgefragt, „ob sich das denn noch lohnt“ nach der Neugestaltung. Die Antwort habe „Ja“ gelautet, die Geschwindigkeit habe sich also durch die Verschwenkung nicht reduziert wie erhofft.

Eine Anfrage unserer Redaktion nach den Ergebnissen dieser Geschwindigkeitskontrolle ist im Anschluss an die Ortsrats-Sitzung noch nicht beantwortet worden.