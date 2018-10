knap Bramsche. Mit vier Erfolgen in Serie im Rücken reisen die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche am Samstag, 20. Oktober 2018, zur Reserve des Oldenburger TB. Die Begegnung Tabellenletzter gegen Spitzenreiter beginnt um 17.45 Uhr.

Unter gänzlich anderen Vorzeichen gehen die Ademax Red Devils und die Turnerbund-Zweite in diesen Spieltag. Während die Hasestädter mit vier Auftakterfolgen in die Saison gestartet sind, herrscht in Oldenburg tabellarische Tristesse. 0:6 Punkte aus drei bisher absolvierten Partien sprechen eine klare Sprache. Zwar konnte der OTB das Aufeinandertreffen mit dem CVJM Hannover sportlich für sich entscheiden. Zwei Punkte durfte sich der Tabellenzehnte aber nicht gutschreiben. Da Oldenburg nicht einsatzberechtigte Spieler auflaufen ließ, ging die Partie am Grünen Tisch mit 20:0 an Hannover.

Pleite am Grünen Tisch

Die beiden sportlichen Saisonniederlagen waren für Oldenburg ähnlich ernüchternd wie die nachträgliche Pleite gegen die CVJM. Sowohl beim Heimspiel gegen den TSV Quakenbrück, als auch im Auswärtsspiel beim TK Hannover setzte es für den Turnerbund heftige Klatschen. Gegen den QTSV verlor man mit 63:89 und beim TKH mit 55:82. Bei beiden Duellen passte aus Sicht des jungen OTB-Teams die undankbare Lehrgeld-Floskel.

Da Oldenburg – gerade bei Heimspielen – theoretisch aus einem sehr großen Reservoir an erfahrenen Spielern auswählen kann, ist das OTB-Personal, das auf Bramsche wartet, wie immer eine große Unbekannte. Dank vier Siegen in Folge, mit durchschnittlich 20 Punkten Vorsprung, kann der TuS jedoch mit einer breiten Brust in die Sporthalle am Haarenufer (Haarenufer 9, 26122 Oldenburg) fahren.

Defensive im Fokus

Nicht beim Auswärtssieg helfen kann Marcel Kosiol. Der Allrounder fehlt den „Roten Teufeln“ weiterhin aus familiären Gründen. Der restliche Kader ist fit und einsatzbereit.

„Wir möchten natürlich die Tabellenführung behaupten und möglichst schnell für klare Verhältnisse sorgen. Auch den Letzten nehmen wir sehr ernst und wollen den Gegner mit druckvoller Verteidigung zu Fehlern zwingen“, gibt TuS-Headcoach Roland Senger die Marschrichtung vor. Im Training habe man weiter an der Defensive gefeilt, da Senger dort den Schlüssel sieht, um zu mehr eigenen Schnellangriffen zu gelangen. „Auch im Bewusstsein des anschließenden freien Wochenendes wollen wir uns noch einmal von der besten Seite präsentieren“, blickt der Bramscher Trainer auf die kurze Pause, die die Red Devils nach dem Spiel in Oldenburg erwartet, voraus.