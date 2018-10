pm Bramsche. Nach zwei spielfreien Wochen treten die Bramscher Verbandsliga-Handballer am Samstag, 20. Oktober 2018, um 19 Uhr auswärts beim TV Langen an. Das Duell der Tabellennachbarn könnte für beide Mannschaften richtungsweisend sein.

In den niedersächsischen Herbstferien war der Trainingsbetrieb naturgemäß etwas ausgedünnt. TuS-Trainer Dennis Kötter und sein Team nutzten diesen Umstand um etwas individueller zu trainieren und die angeschlagenen Spieler konnten noch etwas regenerieren.

Eine spielstarke Truppe

Nach den zwei spielfreien Wochen steht für die Hasestädter als erstes ein Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn TV Langen auf dem Programm. Der TV liegt mit einem Sieg und einem Remis aus fünf Spielen einen Platz vor dem TuS, dem erst ein Sieg gelang. Kötter unterschätzt den Gegner nicht: „Eine spielstarke, schnelle und eingespielte Truppe.“

Wer die Reise zum Auswärtsspiel letztlich mitmachen kann, entscheidet sich kurzfristig. Sicher ist nur der weitere Ausfall des verletzten Marcel Golchert. Bei anderen angeschlagenen Akteuren wie Marcel Luhn, wird so spät wie möglich entschieden, ob ein Einsatz Sinn macht oder nicht. Dafür ist der mit einem doppelten Spielrecht ausgestattete Julian Göcke mal wieder dabei.

Die Bramscher A-Jugend empfängt am Sonntag um 15 Uhr die HSG Osnabrück zum Derby. Es wird eine Herausforderung in Sachen Belastungssteuerung, die unverzichtbaren Youngsters so aufzuteilen, dass einige von ihnen die heutige Auswärtsreise mitmachen und andere, nach der eigenen Partie, noch die zweite Seniorenmannschaft um 17 Uhr gegen die Eickener Spielvereinigung II unterstützen.

An die Leistungsgrenze gehen

Generell glaubt Kötter, dass sich seine Mannschaft in der neuen Liga nicht verstecken muss, solange sie an ihre Leistungsgrenze geht und in den entscheidenden Situationen die notwendige Konzentration zeigt. „Klappt das allerdings nicht, passiert ganz schnell so etwas wie gegen Fredenbeck“, erinnert der Übungsleiter an die dortige 30:47-Auswärtspleite.

„Ich schätze die Liga insgesamt als sehr eng beieinander ein, sowohl oben als auch unten. Wir sollten daher in den nächsten Wochen damit anfangen zu punkten. Nach dem Spiel gegen Langen haben wir ein sehr wichtiges Heimspiel gegen die SG Achim/Baden“, blickt der Trainer voraus. Die Spielgemeinschaft ist aktuell Tabellenletzter und damit das einzige Team, das noch hinter den Hasestädtern steht. pm