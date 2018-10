Bramsche. Mit dem Klaviertrio Würzburg setzt das Tuchmacher-Museum Bramsche seine Reihe der Kornmühlen-Konzerte nach der Sommerpause fort. Am Dienstag, 30. Oktober, um 20 Uhr spielen Katharina Cording (Violine), Karla-Maria Cording (Klavier) sowie Peer-Christoph Pulc (Cello) Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Maurice Ravel.

Auf dem Programm steht mit dem Klaviertrio in G-Dur KV 564 Mozarts letztes Klaviertrio, aber ein frühes dieser Gattung, gefolgt von Franz Schuberts Trio Es-Dur op. 100 (D 929) und Maurice Ravels Trio pour piano, violon et violoncelle.

Das Klaviertrio Würzburg zählt zu den arriviertesten seiner Art. Seit der Gründung 2001 haben die Schwerstern Katharina Cording (Violine) und Karla-Maria Cording (Klavier) sowie Peer-Christoph Pulc (Cello) stetig ihre Fähigkeiten erweitert und verfeinert. Das Trio konzertiert national und international, vor allem in Frankreich, Großbritannien, der Schweiz oder den Niederlanden. Auf den bisher vier veröffentlichten CDs zeigt sich die gesamte Bandbreite ihres Repertoires von Felix Mendelssohn Bartholdy über Antonín Dvořák bis zu Isang Yun. Die Anfänge des Trios liegen im gemeinsamen Studium in Hannover und später in Würzburg. Die drei Musiker unterrichten an der Universität bzw. Musikhochschule Würzburg.

Der Eintritt zu dem Kornmühlen-Konzert beträgt 14,00 Euro im Vorverkauf und 16,00 Euro an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Studierende bis 26 Jahre mit Ausweis erhalten Karten zu einem ermäßigten Eintrittspreis von 10,00 Euro.