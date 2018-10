Balkum. Größer können die Kontraste kaum sein: Auf dem rückwärtigen Teil des Geländes ein Steinwerk, das zu den Resten einer spätmittelalterlichen Bauernburg gehört, vorn im Haupthaus aus dem frühen 19. Jahrhundert, auf der ehemaligen Diele eine hochmoderne Wellnessoase mit Schwimmbad und Sauna. Der Hof Großterlinden verbindet Leben in einem historischen Gebäude mit modernem Lifestyle.

Der Blick auf die Internetseite der Stadt Bramsche macht neugierig. Unter dem Punkt Freizeit, Kultur und Tourismus findet sich dort ein Hinweis auf Steinwerke im Raum Balkum/ Bottum. Eine dieser frühen Wehranlagen befindet sich auf dem Hofgelände der Familie Großterlinden. Ein bisschen versteckt, liegt das kleine Gebäude im Garten hinter dem eigentlichen Hof Großterlinden. Nur spärliches Licht fällt durch Schießscharten in den meterdicken Bruchsteinmauern ins Innere des Gebäudes. Heute dient das Steinwerk der Familie Großterlinden als Abstellraum. Von außen bewächst dichter Efeu die Mauern. Gert und Pia Großterlindens Enkelsohn Leif streckt eine Hand von innen durch die Aussparungen, die nicht einmal zehn Zentimeter breit sein dürften. „Ein Gewehr hat da durchgepasst, ist sich Hofeigentümer Großterlinden sicher. Jetzt wirkt es fast ein wenig gruselig, als sich die Jungenhand den Weg durchs Efeu-Dickicht sucht.

„Blaue Ware“ aus dem 14. oder 15. Jahrhundert

Im oberen Teil solcher Steinwerke befand sich ein sogenannter „Spieker“, ein Speicher, in dem für den Fall einer Belagerung Vorräte gelagert werden konnten. Großterlinden weiß, dass In einem Hohlraum der Wand wurde bei Renovierungsarbeiten im Jahr 1977 in einem Hohlraum der Wand ein mittelalterliches Gefäß entdeckt wurde. Das Gefäß könne der „blauen Ware“ des 14. und 15. Jahrhunderts zugeordnet werden, heißt es dazu auf bramsche.de weiter: „Alles Zeichen dafür, dass auch das heutige Balkum, seit dem Jahre 1240 unter dem Namen Balkethemen in den Geschichtbüchern verzeichnet, früher ein fester Wohnplatz war. Auch im bereits 1350 benannten Bornicham, dem heutigen Bottum, dürften befestigte Höfe gelegen haben“. Dort befindet sich auf dem Hof Lange ein ähnliches Steinwerk.

Großterlindens Hof selbst, zumindest das Hauptgebäude, ist wesentlich jüngeren Datums. Am vorderen Giebel findet sich in der Inschrift der dicken Eichenbohlen des Fachwerks das Jahr 1806, am hinteren Giebel ist das Jahr 1826 zu lesen. Warum diese Differenz?. „Wir haben bei den Renovierungsarbeiten im Laufe der Jahre viele Hinweise darauf gefunden, dass ursprüngliche Besitzer bei Bauarbeiten offenbar gebrauchte Elemente wieder verwendet haben“, erzählt Großterlinden. Nicht nur die Jahreszahlen, auch zahlreiche Daubenlöcher in den Balken des Fachwerks, die offensichtlich keine Funktion mehr haben, stützen diese These. Ansonsten ist Terlinden nicht so viel über die ersten Jahre des klassischen niedersächsichen Hallenhauses bekannt. Der studierte Landwirt, der aus Solingen stammt, und seine Frau Pia, deren Sprechweise noch einen ganz leichten schwäbischen Tonfall erkennen lässt, haben das Anwesen erst vor 50 Jahren erstanden. Großterlindens elterlicher Hof hatte „eingeklemmt zwischen zwei Gr0ßstädten“, keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Pia Terlinden hatte Verwandte in Badbergen. Das nördliche Osnabrücker Land war den beiden also vertraut, hier eine neue Existenz aufzubauen naheliegend. „Der Hof war vorher lange Jahre verpachtet“, berichtet Großterlinden. Das Gebäude wurde „immer so ein bisschen renoviert, aber irgendwie war der Wurm drin“.

Monate im Wohncontainer

1989 schließlich beschloss das Ehepaar, Nägel mit Köpfen zu machen und zog für ein paar Monate in Wohncontainer, um das Gebäude komplett neu aufzubauen. „Das Haus hatte gar kein richtiges Fundament. Die Bodenbalken lagen auf Findlingen im Sand“.. Innen war alles verputzt oder mit Gipskarton oder Holz verkleidet. Gemeinsam mit dem Bramscher Architekturbüro Kemp beschlossen die die Eigentümer, die Struktur das alten Bauernhauses, die tragenden Balken und das Fachwerk wieder ans Licht zu holen, das Gebäude aber gleichzeitig an die Anforderungen modernen Wohnens anzupassen. „Vor allem wollten wir Licht hereinholen“, sagt Pia Großterlinden. Zu gute kam ihnen dabei, dass das Gebäude zwar durchaus historisch ist, aber nicht den strengen Auflagen des offiziellen Denkmalschutzes unterliegt. So geben heute die ursprünglichen alten Deckenbalken aus Eiche einer großzügigen, hellen Küche einen besonderen Charakter. Ein Kamin wärmt, wo sich früher die offene Kochstelle des Gebäudes befand. Mobiliar, das zum Charakter des Hauses passte, musste sich das Ehepaar zusammenkaufen. „Hier war nichts Altes mehr drin“, bedauert Großterlinden.

Täglich ins Schwimmbecken

Dann öffnet der Hofeigentümer die Tür zu dem Bereich, in dem sich früher die Tiere befanden und mit ihrer Körperwärme das Haus im Winter ein bisschen auf wohnliche Temperaturen brachten. Hinter der Tür verbirgt sich kein Kuhstall mehr, sondern eine hochmoderne Wellnessoase. Nur die massiven Eichenbalken und das Ständerwerk lassen noch die ehemalige Bestimmung erahnen. Gert Großterlinden betätigt einen unauffälligen Schalter. Wie von Zauberhand fährt die Abdeckung des vier mal acht Meter großen Schwimmbeckens mit Gegenstromanlage zurück. Er nutzt den Pool täglich, um sich fit zu halten. Seine Frau liebt die wohlige Wärme des Raumes besonders an kühlen Herbst- und Wintertagen. „Alles gut isoliert“, beruhigt Großterlinden. „Wenn wir zweimal im Jahr in Urlaub fliegen würde, wäre das viel teurer“. Das tun sie nicht und gönnen sich lieber moderne Wellness in historischen Mauern.