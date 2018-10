Bramsche. Die Landwirte wehren sich gegen den Vorwurf der Stadt Bramsche, es würden regelmäßig städtische Flächen aus dem Wegerandstreifenprogramm überpflügt. Sie beklagen mangelnde Kommunikation, fehlende Praxisnähe und haben Zweifel an der ökologischen Wirksamkeit allzu schmaler Streifen. Ein Ortstermin in Balkum.

In Ueffeln und Balkum hat das Bramscher Öko-Modellprojekt seinen Anfang genommen. 2014 wurden hier erste Flächen ausgewählt, die ökologisch aufgewertet werden sollen. Die Landwirte hier haben also die meiste Erfahrung mit dem städtischen Programm. Beim Ortstermin erklären Hermann Berling und seine Berufskollegen Helmut Lange, Jürgen Fängmer und Volker Mohrahrend sowie Balkums Ortsvorsteher Gert Borcherding, was aus ihrer Sicht schief läuft bei einem Programm, das sie vom Grundsatz her gut finden. Es folgt allerdings ein deutliches Aber.

Der Ton macht die Musik

„Die Art und Weise, wie man mit uns umspringt, ist ein Katastrophe“, fängt Hermann Berling mit dem Ton an, der ja die Musik macht. Die Stadt habe zwar an die Landwirte Schreiben verschickt, mit denen das Setzen von Grenzpfählen angekündigt wurde. Doch dann seien diese Grenzpfähle ohne jede weitere Vorwarnung gesetzt worden. In einem Fall sei eine Erntemaschine durch einen Eichenpfahl beschädigt worden, der in einem Maisacker stand. „Den kann der oben auf der Maschine überhaupt nicht sehen“, sagen die Kollegen des betroffenen Landwirts, der nun sehen muss, wer ihm den Schaden von mehreren Tausend Euro ersetzt.

Wechselnde Ansprechpartner

Die mehrfach wechselnden Ansprechpartner bei der Stadt sind für die Landwirte ein weiteres Problem. Zwei Mitarbeiterinnen, die sich um das Programm kümmern sollten, sind jeweils nach relativ kurzer Zeit aus dem städtischen Dienst ausgeschieden. Ansonsten habe es mehrere „vernünftige Gespräche“ mit Ingo Zapp vom Forsthof Artland gegeben, der das Programm überwacht. Weniger erfreulich seien Gespräche mit anderen Vertretern der Stadtverwaltung gewesen, sagt Berling. Von einem partnerschaftlichen Umgang könne da keine Rede sein: „Wir alle haben hier schon eine ganze Menge freiwillig für den Umweltschutz gemacht. Doch mit dieser ad-hoc-Aktion mit den Pfählen und der fehlenden Kommunikation ist da auch ganz schnell ein Ende der Freiwilligkeit erreicht.“

Ohne eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, so die Botschaft der Balkumer Bauern, sieht es schlecht aus für das Wegerandstreifenprogramm. Das sieht auch Ortsvorsteher Gert Borcherding so: „Das Programm ist gut, da wo es hingehört, aber Kommunikation ist das A und O“, fordert auch er in der Praxis funktionierende Absprachen mit den Landwirten. Um welche Details es da geht, verdeutlicht Helmut Lange mit einem Beispiel von einem seiner Felder. Da steht einer der neuen Grenzpfähle direkt an der Einfahrt zu der Fläche. „Da komme ich mit Anhänger gar nicht rum. Soll ich den jedesmal abhängen?“, fragt er.

Grenzen stimmen

Dass die per Ortungssystem ermittelten Grenzen stimmen, daran haben die Landwirte keinen Zweifel. Es hilft ihnen nur im Alltag nicht weiter. „Ich habe kein GPS auf dem Schlepper. Wenn die Stadt mir das bezahlt, will ich das gerne einbauen“, sagt Berling. So aber müsse er sich auf dem Feld wie eh und je an Landmarken orientieren. Er und seine Kollegen beim Ortstermin sind sicher: Niemand von ihnen pflüge wissentlich städtischen Grund um. „Insgesamt mag es vielleicht ein paar schwarze Schafe geben, aber die gibt es ja immer“, sagt Helmut Lange.

Im übrigen würden auch die Straßen nicht immer in der Mitte der städtischen Fläche verlaufen. Bei einer Rundfahrt durch Balkum hält Berling an einem Abzweig an, an dem der Grenzstein unmittelbar in der Kurve steht. Nicht weit entfernt davon machen die Bauern auf ein weiteres Problem aufmerksam, das sie mit dem Programm haben: Viele der Streifen sind aus ihrer Sicht einfach zu schmal, um ökologisch Sinn zu machen. Der Grenzpfahl steht hier deutlich weniger als einen Meter von der Straße entfernt, auf der anderen Seite stehen auch noch Bäume, so dass im Begegnungsverkehr ein Fahrzeug auch noch auf den Randstreifen ausweichen muss. Das kommt offenbar so häufig vor, dass hier gar nichts mehr wächst. Solche Streifen, so meinen die Balkumer, bringen der Stadt vielleicht Geld beziehungsweise Werteinheiten für Ausgleichsmaßnahmen. Der Natur würden sie aber kein bisschen helfen.

Absprachen

Auf einem anderen Feld zeigen die Landwirte, was sie mit praxisnaher Absprache meinen. Da steht einer der neuen Eichenpfähle mitten in einem dichten Gehölzstreifen. Um seine Fläche voll auszunutzen, könnte der Landwirt hier die auf seinem Grund stehenden Gehölze entfernen. Sinnvoller sei es aber doch, hier den Streifen zu verbreitern und dafür auf das schmale Stück am anderen Ackerrand zu verzichten. „Das bringt dann auch tatsächlich für die Tiere etwas“, meint Berling, der wie die meisten seiner Kollegen als Jäger der Tier- und Pflanzenwelt über das berufliche Interesse hinaus verbunden ist.

Schließlich müssten geeignete Streifen für das Programm auch hinreichend gepflegt werden, mahnen die Landwirte. Das sei aber nicht überall der Fall. In einigen Streifen breite sich die ungeliebte Quecke aus. Auf einigen Flächen mache sich sogar schon das für Nutztiere giftige Jakobskreuzkraut breit, erzählt Volker Mohrahrend. Nur die versprochenen „blühenden und summenden Randstreifen“ gebe es kaum.