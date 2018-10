Die Arbeit in der Fleischerei Sostmann erklärte Vertriebsmitarbeiter Stefan Birszwilks (hinten) zusammen mit seinem Kollegen René Elsässer. Fotos: Yvonne Sommer

Bramsche. Im Rahmen des Freizeitprogramms „Mächtig was los“ des Bramscher Vereins Universum besichtigten am Dienstagnachmittag Kinder und Eltern die Feinkost-Fleischerei Sostmann an der Münsterstraße.