Rieste. Der neue Relax Guide 2019 hat die Schönheitsfarm Gut Varendorf in Riese wieder zu den besten Wellnesshotels in Deutschland gekürt. Welche Hotels in Niedersachsen und Bremen noch dazu gehören, erfahren Sie hier.

Der Relax Guide ist ein Wellnessführer, der seit 1999 in Österreich und seit 2001 in Deutschland jährlich erscheint. Insgesamt mehr als 1300 Hotels wurden anhand bestimmter Kriterien in den Bereichen Lage, Ambiente, Küche und Service mit Punkten bewertet. Ab zwölf Punkten erhält ein Hotel eine Lilie. Die Höchstwertung sind vier Lilien. Dazu unterscheidet der Verlag die Kategorien Wellness, Beauty, Kur und Gesundheit.

Wie in den Vorjahren ist das Riester Gut Varendorf in der Kategorie "Beauty" mit drei Lilien auf Platz 1. "Mit Abstand sogar", schreibt Geschäftsführerin Claudia Gellersen in einer Pressemitteilung.

Ebenfalls drei Lilien erhielten in Niedersachsen und Bremen sonst nur noch das Strandhotel Georgshöhe auf Norderney.

Zwei Lilien erhielten das Wachtelhof Landhaus in Rotenburg (Wümme) und das Badhotel Sternhagen in Duhnen bei Cuxhaven.

Mit einer Lilie ausgezeichnet wurden das Dorint Parkhotel in Bremen, das Romantik-Hotel Jagdhaus Eiden in Bad Zwischenahn, das Romantik-Hotel Achterdiek auf Juist, das Kurhaus Juist Strandhotel, das Hotel Pabst auf Juist und Köhlers Forsthaus in Aurich.