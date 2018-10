Bramsche. Wegen zwei Fällen von häuslicher Gewalt ist ein 29-jähriger Bramscher zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Angeklagt war der Bramscher vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Bersenbrück. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am 24. Juni 2017 nach dem Kopf seiner Ex-Freundin mit einer fast vollen Bierdose geworfen zu haben, die allerdings ihr Ziel knapp verfehlte. Es folgten ein Griff zur Kehle mit Würgen, mehrfaches Schlagen ihres Kopfes an zwei Wände sowie etliche Tritte gegen das Opfer.

Am 19. November 2017 trafen sich – trotz eines inzwischen gegen den Angeklagten gerichtlich verfügten Annäherungsverbotes – Opfer und Angeklagter erneut in der Wohnung der Geschädigten. Nach einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr kippte die Stimmung, und diesmal waren es ein Glas sowie ein Kerzenständer, die der Angeklagte gegen die Geschädigte schleuderte. Begleitet von übelsten Beschimpfungen und Morddrohungen setzte der Angeklagte seine Angriffe in der Küche fort, wo er der Geschädigten Hose und Slip gewaltsam herunterzog und ihr auf schmerzhafte Weise in den Schritt griff, verbunden mit weiteren verbalen Erniedrigungen. Den durch die Schmerzensschreie des Opfers aufmerksam gewordenen Nachbarn gelang es schließlich, den Angeklagten zum Verlassen des Tatortes zu veranlassen.

Zur Sache wollte sich der Angeklagte nicht äußern, so dass das Gericht zunächst die Geschädigte als Zeugin anhörte. Zahlreiche Hämatome an Kopf und Körper, dazu ein Trauma, das die Geschädigte inzwischen therapeutisch aufarbeitet, schilderte sie dem Gericht. Obwohl ihr der Angeklagte schon früher immer mal wieder mit seltsamen Aktionen wie dem grundlosen Verschütten von Bier in der gesamten Wohnung aufgefallen war, gab sie ihm immer wieder eine Chance. „Ich war wohl blind vor Liebe“, so suchte sie nach Erklärungen dafür, dass sie selbst nach dem von ihr im Anschluss an den ersten Tathergang beantragten Annäherungsverbot mehrfach bereit war, den Angeklagten zu treffen und ihm sogar für eine anstehende Hauptverhandlung Hilfe zusagte. Immer wieder hatte sie gehofft, dass der Angeklagte therapeutische Hilfe suchen und danach alles besser werden würde.

Alkohol- und Drogenproblem

Da der Angeklagte jeweils unter dem Einfluss von Alkohol gehandelt hatte und zudem eine Drogenproblematik nicht auszuschließen war, hatte das Gericht einen Gutachter zur Frage der Schuldfähigkeit und der möglichen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt bestellt. Dieser kam zu der Einschätzung, dass eine Alkohol- und Drogenmissbrauchssymptomatik vorhanden sei sowie eine Persönlichkeitsstörung mit der Verfestigung einer Bereitschaft zur Gewaltanwendung vermutet werden kann. Hinweise auf Ausfälle bei der Steuerungsfähigkeit während der Taten sah der Gutachter jedoch nicht und hielt damit die volle Schuldfähigkeit für gegeben. Allerdings seien ohne therapeutische Behandlung, die neben der Drogenproblematik auch die sozial schädigenden Tendenzen des Anklagten mitbehandeln könne, weitere Straftaten unter Alkoholeinfluss zu befürchten, sodass sich der Gutachter für eine Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungseinrichtung aussprach.

Der Bewährungshelfer hielt den Angeklagten „eher für suchtgefährdet“ und sah in therapeutischen Bemühungen eine Perspektive, sofern der Angeklagte mitwirken würde. Der Bramscher war bereits schon einmal wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden und stand zum Zeitpunkt der angeklagten Taten noch unter Bewährung.

In einem sehr ausführlichen Plädoyer befand der Staatsanwalt die Tatbestände der versuchten sowie der vollendeten gefährlichen Körperverletzung, ferner die der Beleidigungen, des Hausfriedensbruches, der Freiheitsberaubung, der Bedrohung und der sexuellen Nötigung für erfüllt und durch die Aussagen des Opfers sowie der Zeugen auch bewiesen. Sein Antrag enthielt zwei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe, in jedem Fall aber ohne Bewährung, weil keine Anhaltspunkte für eine weitere Straflosigkeit bestünden, und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, da der Therapiebedarf „nicht im Knast gelöst werden kann“.

Sein Verteidiger versuchte anhand von sekundären Unstimmigkeiten und Unvollständigkeiten in der Aussage der Geschädigten deren Belastungstendenzen herauszuarbeiten sowie mit anderen juristischen Interpretationen als der Staatsanwalt bei einzelnen Tatbeständen seinem Mandanten zu helfen. Lediglich eine „maßvolle Bewährungsstrafe“ beantragte die Verteidigung.

Das Gericht schloss sich jedoch vollumfänglich der Argumentation und dem Antrag der Staatsanwaltschaft zur Höhe der Freiheitsstrafe an. Es hatte keinerlei Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Geschädigten.