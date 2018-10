Der Jugendchor von St. Martin Bramsche in England. Foto: St. Martin Bramsche

Bramsche. „It’s all about peace“ – so ist das neue Konzertprogramm des Jugendchores von St. Martin Bramsche überschrieben, das am Samstag, 20. Oktober 2018, um 19 Uhr in der St. Martinkirche zu hören sein wird.