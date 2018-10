Bramsche. Ungewöhnlich lange hat der Ortsrat Bramsche in seiner Sitzung am Montagabend über Zuschussabträge beraten. Das hängt auch damit zusammen, dass es eine Reihe ungewöhnlicher Anträge gab.

Schulhof im Sande

Wie in der letzten Ortsratssitzung gewünscht, stellten Elternvertreter der Grundschule Im Sande ihre Schulhof-Initiative vor. Die Planerin Mirja Müller-Dams schilderte den langen Weg von den ersten Entwürfen bis zu dem großen Arbeitseinsatz im September, bei dem weite Teile des Konzeptes umgesetzt wurden. Für die Umgestaltung des großen Schulhofes stellt die Stadt Bramsche 60.000 Euro, verteilt auf zwei Jahre, zur Verfügung. Einige Sponsoren und rund 60 engagierte Eltern, die mit anpackten und ehrenamtlich Arbeitsstunden leisteten, schufen damit einen Spielplatz, der nach Schätzung von Mirja Müller-Dams einen Wert von 100.000 Euro darstellen dürfte. Der Spielplatz sei inzwischen auch sicherheitstechnisch abgenommen. Ein letzter Abschnitt der Umgestaltung steht noch aus. Hier ist nach Angaben der Eltern ein Sportareal mit Laufbahn und Weitsprunggrube geplant.

Für das Engagement der Eltern gab es viel Lob im Ortsrat. Der Schulhof sehe „wirklich klasse“ aus, lobte Ortsbürgermeisterin Roswitha Brinkhus (SPD). „Das ist das, wovon Kinder träumen“, fand Anette Staas-Niemeyer (FDP), die darauf hinwies, dass das Gelände auch nachmittags den Kindern zur Verfügung stehe. Einstimmig gewährte der Ortsrat schließlich einen Zuschuss von 2.500 Euro für das bereits installierte „Baumstamm-Mikado“.

Kunsteisbahn

„Wie schön, dass es jetzt so weit ist-.“ Mit diesen Worten kommentierte die CDU-Fraktionsvorsitzende Imke Märkl den Zuschussantrag des Stadtmarketings für eine Kunsteisbahn. Eine solche Attraktion hatte ihre Fraktion schon im Jahr 2010 gefordert. Damals scheiterte das noch an den Kosten, die jetzt ein Sponsorenkreis übernehmen will. Auch die Bedenken von Hilmar Franke (Grüne) wegen des zu hohen Energiebedarfs haben sich erledigt, da nicht Generatoren ständig für echtes Eis sorgen müssen, sondern spezielle Kunststofffolien als Eisfläche dienen. „Wir müssen alles für die Innenstadt tun, was geht“, sprach sich auch Anette Staas-Niemeyer für die Kunsteisbahn aus. Der Zuschuss wurde einstimmig beschlossen.

Gartenstadt-Treff

Die Kirchengemeinde St. Johannis wünscht sich einen Zuschuss zur Erneuerung der zum Teil 40 Jahre alten Möbel im Saal und den Gruppenräumen des Gemeindehauses. Roswitha Brinkhus wies darauf hin, dass der Gemeindesaal ein wichtiger Treff für die Gartenstadt, auch unabhängig von der Kirchengemeinde, sei. Ihr Fraktionskollege Klaus Kossak wies darauf hin, dass es solche Treffs in der Gartenstadt kaum noch gebe. Einstimmig wurde dem Antrag entsprochen.

CDU-Anträge

Abgelehnt wurden dagegen mit Mehrheit zwei Anträge der CDU. Dabei ging es um Bänke für den Rathausvorplatz beim Standesamt und die Anschaffung von Bügeln zum Abstellen von Fahrrädern in der Innenstadt. Die SPD-Mehrheit fand die Anträge in der Sache sinnvoll, aber nicht konkret zu entscheiden, da keine Summen genannt würden. Die Preisermittlung überfordere die Möglichkeiten ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, entgegnete Imke Märkl. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Kosten zu ermitteln, um auf dieser Grundlage erneute Anträge stellen zu können. Die Fahrradbügel betreffend machte Baudirektor Hartmut Greife einen weitergehenden Vorschlag: Die Verwaltung werde ein Konzept für solche Fahrradstellplätze in der Innenstadt erstellen.

Hasesee

Nur angesprochen wurden von Roswitha Brinkhus die Forderungen der Jusos, die am Hasesee unter anderem mehr Bänke und Mülleimer aufgestellt sehen wollen. Die Ortsbürgermeisterin wies auf diese Ergebnisse einer Umfrage in ihrem Bericht hin und machte sich ansonsten für einen Arbeitskreis stark, der sich Gedanken über die weitere Gestaltung machen soll. Diesem Arbeitskreis sollten Mitglieder des Ortsrates, des Jugendparlamentes, des Seniorenrates, der Verwaltung und des Ratsausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt angehören. Einen Fortschritt vermeldete Klaus Kossak für die weitere Ausgestaltung des Grillplatzes. Hier gebe es einen konkreten Vorschlag für einen Tisch mit einer Holzplatte.