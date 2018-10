Ueffeln. Wanderer, die zurzeit im Gehn zwischen Achmer und Ueffeln auf dem Hünenweg unterwegs sind, könnten hier von einem Stacheldrahtzaun überrascht werden. Ein Leser moniert die schlechte Beschilderung. Wir haben uns einmal vor Ort umgesehen.

Der Hünenweg ist ein Fernwanderweg, der im Stadtzentrum von Osnabrück beginnt und bis ins emsländische Meppen führt. Wanderer streifen auf den etwa 150 Kilometern unter anderem das Nettetal, das Wiehengebirge und die Moorlandschaften des Emslandes. Zu erkennen ist der Hünenweg für Wanderer an Hinweisschildchen mit einem blauen "h" auf gelbem Grund.

Ein Teil des Weges führt auch durch das Waldgebiet Gehn zwischen Achmer und Ueffeln. Und das stellt vor allem nicht ortskundige Wanderer zurzeit vor ein Problem, wie ein Leser den Bramscher Nachrichten mitteilt.

Wanderweg nicht richtig ausgeschildert

Vor einem Jahr hat der Landkreis Osnabrück die Erweiterung des Steinbruchs zwischen Achmer und Ueffeln genehmigt. Dadurch musste ein Teil des Hünenweges an dieser Stelle verlegt werden. Der Leser moniert nun, dass der Wanderweg dadurch nicht mehr richtig ausgeschildert sei und auch keine Umleitung angezeigt werde. "Hier läuft man stumpf vor einen Stacheldraht", schreibt er in einer E-Mail an die Redaktion. Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir uns vor Ort umgesehen:



Wanderer, die ihre Tour vom Parkplatz Kettelsberg aus kommend in Richtung Ankum starten, können problemlos den gelben Hinweisschildern folgen und sich am Stacheldrahtzaun orientieren. Der neue Weg führt linksherum am Steinbruchgelände entlang, das unübersehbar durch einen Stacheldraht vom Wanderweg abgegrenzt wird. Nach etwa einem Kilometer gelangen Wanderer und Spaziergänger wieder zurück auf die alte Wegführung.

Was sagt der Naturpark Terravita?

Anders stellt es sich allerdings für Wanderer dar, die aus entgegengesetzter Richtung kommen. Wer vom alten Weg aus Ankum kommend zum Wanderparkplatz Kettelsberg möchte, läuft tatsächlich erst einmal direkt auf einen Stacheldrahtzaun zu. Um wieder auf den alten Weg zu kommen, müssten Wanderer zwar nur rechtsherum am Zaun entlanggehen, gekennzeichnet ist das aber an dieser Stelle nicht. Für manche könnte der Zaun wie eine Sperrung ausgesehen haben.

"Durch die Steinbrucherweiterung musste ein kurzes Teilstück des Hünenweges dauerhaft verlegt werden", sagt Michael Hein vom Naturpark Terravita, zu dem auch der Gehn gehört. Hein ist verantwortlich für die Koordinierungsstelle Wandern. "Wir haben den Hünenweg im Abschnitt des Osnabrücker Landes komplett überarbeitet und sind noch dabei, Markierungslücken zu schließen", so Hein. Falls im Gehn nun also noch ein Lücke sei, werde diese umgehend behoben.

Wanderern gibt er den Tipp, ganz einfach dem neuen Schotterweg zu folgen. So kämen sie sicher ans Ziel. Im Naturpark Terravita gebe es viele hundert Kilometer Wanderwege. Da sei es nicht leicht, jede Markierung immer sofort auf dem neuesten Stand zu halten, zumal hin und wieder auch Markierungen mutwillig zerstört würden. "Deshalb sind wir immer dankbar, wenn Wanderer oder Spaziergänger auf fehlende Markierungen hinweisen", sagt Michael Hein.

Wer Hinweise zu fehlenden Markierungen auf Wanderwegen im Naturpark Terravita geben kann, erreicht Michael Hein unter folgender Telefonnummer: 0541/5014814.