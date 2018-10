Über den Haushaltsentwurf 2019 haben die Fraktionen im Bramscher Stadtrat zu entscheiden. Foto:Märkl

Bramsche. Zum zweiten Mal in diesem Jahr stürzen sich die Bramscher Kommunalpolitiker in die Haushaltsplanberatungen. Schließlich soll der Etat für 2019 noch in diesem Jahr, genauer am 6. Dezember, verabschiedet werden.