pm/knap Bramsche. Doppelkonzert in der Alten Webschule: Am Samstag, 20. Oktober 2018, treten die Osnabrücker Bands „Beardless“ und „North Alone“ in Bramsche auf. Los geht es um 20 Uhr, Tickets kosten 8 Euro.

Mit im Gepäck haben Bandleader Manuel North und seine Mitstreiter von North Alone das Album „Next Stop CA“. Mit Up-Tempo-Schlagzeug, „Bratgitarre“ und Pop-Refrains klingt die aktuelle Scheibe nach 90er-Jahre-Punk, der sich an Vorbildern der Plattenfirma „Fat Wreck Chords“ (NoFX, Lagwagon) orientiert.

Punk trifft Singer-Songwriter

North Alone vereinen auf der neuen Platte den angesprochenen „Fat Wreck“-Punk mit der Hemdsärmeligkeit von zeitgenössischen Folkpunkern wie Flogging Molly oder Frank Turner. Das Ergebnis: Punk trifft Singer-Songwriter-Ästhetik.

Für Frontmann Manuel North macht das Konzept Sinn, denn Songs wie „Razorless“ dürften in der Band-Version genau so gut abgehen, wie als One-Man-Show mit Akustikgitarre und Vollbart am Aufklapp-Lagerfeuer beim Balkon-Urlaub.

Unterstützt wird Manuel North am Samstag von So-Kumneth Sim (Fiddle), Chris Knoke (Gitarre/Gesang), Michael Groom (Bass) und Matthias Schmidt (Drums).

Früher „Halfway Decent“

Lachen, Schweiß, Bier – die Pop-Punkrocker von „Beardless“ hatten schon einiges im Gesicht. Nach mittlerweile sechs Bandjahren und über 100 gespielten Konzerten fehlt den drei Mittzwanzigern aber eines immer noch: Bartwuchs. Eigentlich unter dem Namen „Halfway Decent“ unterwegs, macht man ab 2017 die Not zur Tugend und bringt die rotzige, melodiöse Gitarrenmusik mit markanter Raspelstimme unter dem Namen „Beardless“ auf die Bühnen der Republik. So auch am Samstag in der Webschule.