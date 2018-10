Bramsche. Am Mittwoch, 14. November 2018 werden in der Tiefgarage des Rathauses wieder Fundsachen aus dem Fundbüro der Stadt Bramsche versteigert.

Die Versteigerung unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungsrechte beginnt um 15 Uhr. Nur gegen Barzahlung und Vorlage des Personalausweises werden die insgesamt 110 Fundstücke, bei denen sich nach einer Frist von sechs Monaten kein Eigentümer gemeldet hat, an den Meistbietenden abgegeben. Eine Besichtigung der Gegenstände ist ab 14.30 Uhr möglich.

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 146 Fundsachen im Bürgerservice der Stadt Bramsche abgegeben. 15 dieser Gegenstände konnten wieder an den Eigentümer zurückgegeben werden. 17 Fundsachen wurden dem jeweiligen Finder ausgehändigt, der nach einer Frist von sechs Monaten einen Anspruch auf den Gegenstand hat.

Viele Fundsachen dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht in die Versteigerung aufgenommen werden. So werden beispielsweise sehr viele Schlüssel, vor allem in der Beschaffung teure Autoschlüssel, im Fundbüro verwahrt. Diese können selbstverständlich nicht bei der Auktion versteigert werden, sondern müssen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet werden.

Sollte jemand etwas verloren haben, kann er sich im Bürgerservice im Rathaus erkundigen, ob die Sache dort abgegeben worden ist. Auch die Internetseite der Stadt Bramsche www.bramsche.de bietet eine Suchfunktion an. Unter dem Menüpunkt ‚‘Rathaus Online“ ist das „Virtuelle Fundbüro“ erreichbar.