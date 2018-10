Neuenkirchen-Vörden. Musikkabarett mit Karin Zimny gab es im Kulturbahnhof Neuenkirchen. Unter dem Motto „Dirndlalarm“ nahm die Akteurin ihre Zuschauer mit auf eine Reise vom Ruhrpott nach Bayern und nahm dabei ganz alltägliche Lebenssituationen auf die Schippe. Die passende Kleidung, ein Dirndl, durfte natürlich nicht fehlen.

Vom „Ausland“, dem Ruhrpott, nach Bayern ausgewandert, möchte die dünne Karin natürlich nicht auffallen, denn das Angstgespenst der Ausweisung wegen Sozialschmarotzertums ist stets präsent. Auch wenn sie obenherum in einem Dirndl eher wie ein „Flachbildfernseher“ aussieht, bei dem die „Berge“ nicht so richtig zur Geltung kommen, bewirkt es bei ihrem Mann doch einiges. Mit der allgegenwärtigen Natur in Bayern steht sie allerdings auf Kriegsfuß, denn die Nackensteaks laufen dort noch als ganze Tiere herum. Wandern und Bergsteigen ist für den Menschen nicht artgerecht, es sei denn, auf der Rolltreppe.

Auch mit anderen Lebensweisheiten landete Zimny Lacher beim Publikum. Vier Mal verheiratet, liebt sie die Hochzeiten über alles – wobei eigentlich nur das folgende Eheleben stört. Kein Mann ist es wert, dass das Hochzeitskleid nur einmal getragen wird. Sie ist bekennende Sportlerin, denn sie liebt Shoppen. Shoppen sorgt für Bewegung – Kontobewegung. Ihr Mann ist danach immer sehr erleichtert.

„Vorwurfsvolles Staubsaugen“

Als „Staubsaugerterroristin“ beherrscht sie natürlich das „vorwurfsvolle Staubsaugen“, also immer dort, wo der Mann es sich gerade gemütlich gemacht hat. Höhepunkt dabei ist, ihn auf dem Klo zu erwischen, wo er mit heruntergelassener Hose herrliche Verrenkungen machen muss. Krankheiten sind immer ein beliebtes Thema. Sie ist für alle sehr anfällig und bekam die Vogelgrippe von der Daunenfüllung in ihrem Kopfkissen. „Big Brother is watching you“ war gestern. Es ist viel schlimmer gekommen als dort beschrieben: Helikopter Eltern. Aber auch davon gibt es eine Steigerung: Helikopter Schwiegereltern!

Mit eigenen Texten zu bekannten Melodien lockerte Karin Zimny die Veranstaltung immer wieder passend zu den Themen auf. Körpersprache und Mimik wusste sie geschickt einzusetzen, um die Pointen zu unterstreichen.

Alte Bekannte im Kulturbahnhof

Im Kulturbahnhof ist sie eine alte Bekannte. Allerdings trat sie dort bisher im Duo mit dem Stück „Die Divanetten“ auf. Ihre Partnerin ist dabei die aus Lohne stammenden Ruthilde Holzenkamp. Auch wenn die Veranstaltung nicht ausverkauft war, zeigte sich ein Vertreter des veranstaltenden Kulturbahnhof Neuenkirchen-Vörden e. V. mit der Besucherzahl sehr zufrieden.

Offensichtlich trägt ein Dirndl auch dazu bei, das Selbstbewusstsein deutlich zu stärken, bis hin zur Selbstüberschätzung. Karin Zimny jedenfalls traut sich zu, bajuwarische Monarchin zu werden. Zum Abschied bedankte sie sich bei ihrem Publikum – ein besseres konnte sie für den Abend schließlich nicht bekommen.