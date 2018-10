Kalkriese. Mit Wortbeiträgen, Sketcheinlagen, Volkstanz und Musik feierten die Schmittenhöher Heimatfreunde am Sonntagnachmittag, 14. Oktober 2018, ihr traditionelles Erntedankfest. Musikalisch eröffnete die Gruppe Kleeblatt aus Seeste mit populären Volksliedern das Programm.

Im breitesten und wie stets launigem Platt begrüßte Rolf Lamla, der Vorsitzende des Heimatvereins, das erneut zahlreich erschienene Publikum.

Von der Frage, ob Platt nur mit der Muttermilch oder genauso gut mit Flaschenmilch weitergegeben werden kann, handelte die Geschichte, die Wilhelm Mügge natürlich im hiesigen Dialekt vorlas. Wortlos ging es hingegen beim ersten Sketch zu. Das Stück „Zwei Damen“, gestenreich gespielt von Gisela Lüdeke und Hannelore Zscharler, ließ das Publikum herzhaft lachen. Dargestellt wurde die Verschönerung des Gesichtes, allerdings mit zwei recht konträren Mitteln. Ladylike benutze die eine Dame ihre sachgerechte Utensiliensammlung aus der Handtasche. Die andere hingegen bediente sich aus dem Einkaufskorb mit allem, was der Haushalt so hergab. Da wurden rustikal mit Nutella die Augenbrauen nachgezogen oder mit Tomatenmark die Lippen geschminkt. Maggi diente als Parfüm und die Klobürste ersetzte den Kamm.

An Margret Finke war es, nach einem weiteren Musikblock durch das Seester Kleeblatt, die Geschichte über die Schwierigkeiten einer Medikamenteneinnahme vorzulesen.

Kurz vor 16 Uhr erhoben dann die Mitglieder des Männergesangsvereins Vörden unter der musikalischen Leitung von Andrea Gerhards ihre Stimmen und erfreuten mit Liedern über Heimat, Liebe, dem Mühlenrad im grünen Grunde, aber auch mit einem Abstecher in die Kölner Carnevalsliteratur sowie in das Liedgut der englischsprachigen Popmusik die Gäste.

Gedanken zum Sähen und Ernten

Die Gedanken zum Erntedank von Pastor Anderson Kopp beschäftigten mit sich damit, ob es angesichts der vertrockneten Felder und des schwindenden Bezuges der Bevölkerung zur Landwirtschaft noch zeitgemäß sei, dieses Fest zu feiern. „Was heißt es denn, zu pflügen und zu ernten? Die Meisten leben ja nicht mehr von der Landwirtschaft und wissen nicht, was es bedeutet, dafür zu sorgen, dass etwas wächst und gedeiht“, fragte Anderson Kopp in das Publikum hinein. Kopp weiter.

„Bei all dem, was wir tun und lassen, sähen wir doch und ernten auch, was wir gesäht haben. Wenn wir ein Kind zur Schule schicken, ernten wir vielleicht einen Bürger der mündig ist und sein Leben gestalten kann“.

Für Anderson Kopp steht fest, dass Erntedank seine Berechtigung hat und in unsere Zeit passt. „Erntedank geht weit über das hinaus, was wir an den Äckern beobachten können. Jeder ist berufen, zu pflügen und zu sähen mit dem, was er macht und sagt. Auch mit dem was wir lassen, sähen und ernten wir ebenfalls.“

Diesen erweiterten Erntedankbegriff setzte Kopp noch zu den Ernteausfällen in diesem Jahr in Bezug. „Wir sind ermahnt worden, es nicht als selbstverständlich zu sehen, dass wir jedes Jahr unseren Lohn so bekommen, wie wir es uns wünschen. Es gibt auch mal magere Jahre. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir genug Gutes ernten von Jahr zu Jahr, wie wir es planen“. Und doch sei jedes Jahr „eine neue Chance und möge es so sein, dass Gott uns schenkt, dass wir Gutes ernten“, so endete der besinnliche Teil des Erntedankfestes in der Mehrzweckhalle Kalkriese.

Mit Volkstanz unter der Erntedankkrone aus Getreide feierten die Schmittenhöher dann weiter.

„Zwei Herren“ und ihre Gedanken

Waren es zwei Damen, die den ersten Sketch beitrugen, so setzten „Zwei Herren“ einen weiteren Akzent der Veranstaltung. Ralf Große-Endebrock und Stefan zur Oeverste gaben zwei Freunde, die sich bei einem Wiedersehen über die Behandlungsmöglichkeiten gewisser Altersbeschwerde austauschten. Da wurde voll in die Möglichkeiten der Mundart gegriffen und bei Ohrbeschwerden der Gang zum „Orologen“ angeregt. Gegen Schmerzen am Genick sollte der „Genikologe“ helfen können, den Pieselstopp der „Pischologe“ lindern und bei Hämorrhoiden der „Arschäologe“ hilfreich sein.

Die Jagdhornbläser des Hegerings Engter waren es schließlich, die am Ende des Festes zum Aufbruch bliesen.