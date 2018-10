Kalkriese. Die rund zwei- bis dreifache Besuchermenge normaler Oktober-Sonntage hat der Tag der Restaurierung zum Varusschlacht-Museum nach Kalkriese gelockt.

Es war das erste Mal, dass E.C.C.O., der europäische Verband der Restauratoren, durch einen europaweiten Tag auf seinen Berufsstand aufmerksam gemacht hat. Auf dem Varusschlacht-Ausstellungsgelände scheint die Rechnung aufgegangen zu sein. Laut Geschäftsführer Dr. Joseph Rottmann ist das Interesse an Archäologie ungebrochen. „Es ist erstaunlich, mit welcher Detailkenntnis Besucher nachfragen“, sagte Rottmann am Nachmittag, nachdem die meisten Besucher mit Kindern das Gelände bereits wieder verlassen hatten.

Spezielle Familienangebote wie das Kleben von Scherben seien besonders gut angekommen, berichtet Rottmann. Vor allem Väter nutzen mit ihren Kindern die Gelegenheit, am Wochenende etwas gemeinsam zu machen, widerspricht Rottmann Vermutungen, dass solche Aktionen nur dazu dienten, Kinder zu „parken“, damit die Erwachsenen sich in Ruhe informieren können. Auf großes Interesse sei auch die Restaurationswerkstatt gestoßen, die normalerweise nicht für Besucher zugänglich ist. Dort aufbereitete Fundstücke hatten Klaus Fehrs und Marc Rappe auf dem Freigelände hinter dem Eingangsbereich präsentiert. Fehrs Lieblingsfund dieses Jahres ist ein Schlüsselring. Der hat allerdings nichts mit einem Sammelring zu tun, den dem mehrere Schlüssel hängen, sondern ist ein Ring, an dem sich eine Art Schlüsselbart für eine Schmuckschatulle oder Ähnliches befindet. Das Exponat wurde in rund 80 cm Tiefe auf dem Gelände in Kalkriese sichergestellt, mit Mikrowachs behandelt und anschließend mit feinen Werkzeugen behandelt, um die filigranen Strukturen herauszuarbeiten, ohne die Substanz des Bronzematerials zu zerstören.

Der Ring war nahezu unversehrt mit dem Metalldetektor aufgespürt worden und noch gut erhalten. Am Stand von Fehrs und Rappe sind aber auch kleine Gips-Halbkugeln zu sehen. Die dienen dazu, Funde möglichst schonend zu bergen. Nicht immer reicht es, eine Plastikschachtel darüber zu stülpen und von unten mit einer Kelle gegenzuhalten. Dann wird das Fundobjekt etwas großzügiger freigelegt und mit Gips übergossen. Wenn der ausgehärtet ist, wird dann eine Platte daruntergeschoben und das ganze umgestülpt. Solche Funde landen dann zur weiteren Röntgen-Untersuchung beim benachbarten Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Wir sind zwar schon recht gut ausgestattet, sagt Rottmann, doch die Kollegen dort hätten Gerätschaften, die man in Kalkriese nicht zur Verfügung habe. Um den Fund dann möglichst schonend freizulegen, würde nicht selten ein CT und manchmal auch ein 3D-Druck angefertigt, um sich so vorsichtig wie möglich an das eigentliche Objekt herantasten zu können. Das sei nötig, weil manche Fundstücke wie Eisenspeerspitzen Rostblasen bilden, die dann auf den Röntgenaufnahmen zu Schatten führen.

Die Besucher seien oftmals überrascht, welch komplizierte Technik moderne Archälologie erfordere. Die meisten Menschen dächten bei dieser wissenschaftlichen Disziplin an Ausgrabungen und entsprechend an Spaten und Schaufel, Kelle und Pinsel. Möglicherweise ist dieses Missverständnis ein Grund dafür, warum die entsprechenden Hochschulen über Nachwuchssorgen klagen. Rottmann berichtet, dass die Technik mittlerweile so komplex sei, dass es teilweise mehr als 15 Minuten brauche, um überhaupt entsprechende Programme auf den Rechner zu laden. Das Ziel, solche Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, scheint gelungen. Denn das Interesse war so groß, dass, wie Rappe berichtet, Besucher extra aus den Niederlanden angereist waren, um sich ein Bild davon zu verschaffen, wie die Funde in Kalkriese aufbereitet werden.