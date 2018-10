Bramsche. Der Ortsrat Bramsche muss am Montag, 15. Oktober, auch über einen Zuschuss zur Premiere des „Bramscher Eisvergnügens“ entscheiden. Viel wichtiger als die konkrete Summe ist dem Stadtmarketing als Antragsteller aber das grundsätzliche Zeichen: „Wir möchten den Ortsrat mit ins Boot holen“, bekräftigt Geschäftsführer Wolfgang Kirchner.

Die Entscheidung, Ende November zum ersten Mal eine Kunsteisbahn auf dem Kirchplatz aufzubauen, ist schon gefallen. Auch die erforderlichen rund 35.000 Euro für die Miete hat die Stadtmarketing GmbH laut Kirchner über Sponsoren schon zusammen. Es sei „geplant, diese Kunsteisbahn dann zu kaufen, wobei der Mietpreis für dieses Jahr auf den Kaufpreis angerechnet wird,“ heißt es in der schriftlichen Begründung des Zuschussantrags an den Ortsrat. Die Stadtmarketing GmbH beantragt für das Projekt einen einmaligen Zuschuss des Ortsrates in Höhe von 3000 Euro.

Sponsoren

„Die Initiatoren und Sponsorpartner aus der Bramscher Wirtschaft würden es als Wertschätzung ihres Engagements betrachten, wenn der Ortsrat Bramsche-Mitte mit einem angemessenen Beitrag die Kunsteisbahn unterstützen würde“, heißt es abschließend in dem Zuschussantrag. Treibende Kraft hinter dem Projekt ist Christian Böckmann als Geschäftsführer des gleichnamigen Modehauses. Im Unternehmergespächskreis des Förderkreises Freundliches Bramsche hat er tatkräftige Unterstützer gefunden. Diesem Gesprächskreis gehören Vertreter der Firmen Dallmann, Kohl, Justus, Sostmann, Timmer, Kuhlmann (Edeka), Beckermann und Berghegger an, die auch Erstsponsoren sind.

Kauf geplant

Deshalb ist das Projekt Kunsteisbahn auch schon über die erstmalige Miete hinaus gediehen. Insgesamt gebe es schon Sponsoringzusagen „in einer Größenordnung von fast 60.000 Euro“, schreibt Kirchner in seinem Antrag. Anfang Dezember soll der Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH über den Abschluss eines Mietkauf-Vertrages entscheiden. Dann gebe es zwar nur einige Tage Praxiserfahrung mit der Kunsteisbahn auf dem Kirchplatz, aber alle Beteiligten seien „fest davon überzeugt, dass die Kunsteisbahn in der Innenstadt großen Zuspruch haben wird“, meint Kirchner.

Weihnachtsmarkt

Die Beteiligten verbinden mit ihrem Engagement die Hoffnung auf eine Steigerung der Besucherzahl in der Bramscher Innenstadt in dem für Einzelhandel und Gastronomie so wichtigen Monaten November und Dezember. Wenn das Projekt mit dem offiziellen Titel „City Bramsche Eisvergüngen - Auf die Kufen, fertig los“ wie erhofft Schlittschuhläufer und Zuschauer gleichermaßen anzieht, könnte drumherum auch für den ganzen Aktionszeitraum vom 29. November bis 19. Dezember ein kleines Budendorf mit vor allem gastronomischen Angeboten entstehen. Eine Ausweitung des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt, der sich seit Jahren auf das zweite Adventswochenende beschränkt, „wäre schon ein Ziel“, sagt Kirchner.

Schlittschuhläufer und solche, die es werden wollen, können die Bahn zwischen dem 29. November und dem 19. Dezember täglich zwischen 14 und 18 Uhr kostenlos nutzen. Schlittschuhe in allen Größen können für drei Euro ausgeliehen werden. Auch ein Mannschaftswettbewerb im Eisstockschießen soll angeboten werden.