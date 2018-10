Kinder schärfen ihre Sinne in der Alten Webschule Bramsche MEC öffnen

Ein Blindversuch mit Schlickerkram gehörte ebenfalls zum Programm. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mächtig was los“ ging eine Kindergruppe im Alter von acht bis 13 Jahren in den Räumlichkeiten der Alten Webschule auf eine ganz spezielle Expedition. „Expedition Sensorik, Sehen – Riechen – Schmecken“ hieß es unter der Anleitung von Thorsten Thomas und Anne Kraft-Hill. Der Förderkreis Naturkundliche Sammlung Thorsten Thomas hatte in Kooperation mit dem Verein Universum die Kinder dazu eingeladen, mit Nase, Zunge und Augen verschiedene Stoffe zu untersuchen. Doch auch der Tast- sowie der Hörsinn wurden bei der Expedition angesprochen.