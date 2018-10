Die Analog-Astronautin Carmen Köhler gab auf dem Hindernisparcours die Zeit vor, die es beim Wettrennen der Mars-Explorer um die Planeten herum zu übertreffen galt. Fotos: Holger Schulze

Bramsche. Wann ist schon mal eine fast echte Astronautin in Bramsche? Am Samstagnachmittag war es so weit. Da der Spielwarenladen Twenhäfel ein erfolgreicher Verkäufer der Geosmart-Spielzeuglinie ist, machte dessen Promotionsteam gemeinsam mit der „Analog-Astronautin“ Carmen Köhler auch in der Großen Straße Station.