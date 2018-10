Bramsche. Die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche haben auch ihr viertes Saisonspiel gewonnen. Im Heimspiel gegen den CVJM Hannover bedurfte es einer Leistungssteigerung im zweiten Viertel, um den letztlich klaren 89:70-Erfolg herbeizuführen. Aus der ausgeglichenen Teamleistung der Ademax Red Devils stach Naim Noureddin hervor.

Schon beim Aufwärmen konnten die rund 400 Zuschauer in der IGS-Sporthalle erkennen, dass die Hauptstädter den Hausherren körperlich unterlegen sein würden. Doch wer deshalb ein einseitiges Spiel erwartete, wurde schnell eines besseren belehrt: Der CVJM nutzte seine Flinkheit immer wieder für Fastbreakpunkte und zeigte auch aus der Distanz eine gute Trefferquote. Die Bramscher waren zwar immer dann erfolgreich, wenn sie hart und konsequent zum Korb zogen, leisteten sich aber viele unnötige Ballverluste.

Vier Dreier in Folge

Der 24:27-Rückstand zu Beginn des zweiten Viertels war aber schnell Geschichte. Naim Noureddin, der als Starter schon nach wenigen Minuten auf die Bank zitiert worden war, kam zurück in die Partie und schenkte den Hannoveranern vier Dreier in Folge ein. Es waren vor allem seine 17 Punkte im zweiten Viertel, die den TuS zur Pause mit 53:35 deutlich in Führung brachten. Dazu wurde auch die Defensive der Red Devils stärker. Mehrfach kamen die Gäste an die Grenze der 24-Sekunden-Uhr, dazu gesellten sich ein paar spektakuläre Blocks.

„Wenn man auf der Bank sitzt macht man sich Gedanken. Es kann doch nicht sein, dass wir als Favorit so etwas Schlechtes vor unseren eigenen Fans spielen“, erklärte Noureddin, was im ersten Viertel in ihm vorging. Mit 25 Punkten – darunter sechs Dreier – avancierte er zum Topscorer der Red Devils. „Ich hatte das Vertrauen vom Team und die Pässe kamen auch gut an. Und wenn ich frei bin, treffe ich auch“, grinste der Flügelspieler nach dem Spiel.

Dominanz ausgespielt

Im dritten Viertel spielten die Red Devils weiter ihre Dominanz aus und lagen vor dem letzten Spielabschnitt mit 78:45 in Front. Rückblickend hätte das Spiel hier auch wohl enden dürfen, denn das letzte Viertel wurde zu einer zähen Tortur für Zuschauer und Spieler. Die Schiedsrichter, die bis dahin schon recht kleinlich gepfiffen hatten, verzettelten sich nun vollkommen in einer Flut an Foulpfiffen. In der fairen und eigentlich schon entschiedenen Partie sorgten vor allem die kuriosen technischen Fouls für Verwunderung bei allen Beteiligten.

Kritik an Schiedsrichtern

So zog sich das durch etliche Freiwürfe und Unterbrechungen verhackstückte Schlussviertel lange hin. „Schade, dass sich die beiden Unparteiischen so in Szene setzen mussten“, meinte Bramsches Trainer Roland Senger nach dem Schlusspfiff. Sein Gegenüber Ostoja „Otto“ Cvijanovic stimmte zu: „Wenn jede Handbewegung mit einem technischen Foul bestraft wird, hat das mit Basketball nichts mehr zu tun.“ Er räumte aber ein, dass die Vorgaben, an denen sich die Schiedsrichter orientieren müssen, überdacht werden sollten.

Insgesamt zeigte sich Cvijanovic mit dem Auftritt seiner dezimierten Truppe zufrieden. „Bramsche hat seine körperliche Überlegenheit nicht richtig ausgenutzt und wir konnten unsere Schnelligkeit ausspielen.“ Nach einer Knieverletzung sowie einer Disqualifikation bestand die CVJM-Rotation aber nur noch aus sechs Spielern, sodass das Tempo nicht hochgehalten werden konnte.

Einsatzzeit für Bankspieler

Derweil sahen die Bankspieler der Red Devils viel Einsatzzeit, während die Leistungsträger Cameron Coleman und Sasa Cuic mit je nur sechs Punkten unauffällig blieben. „Wir haben immer frische Energie von der Bank bekommen. Das war sehr belebend“, meinte Roland Senger, der an diesem Tag 39 Jahre alt wurde und noch während des Spiels ein Ständchen von den Bramscher Fans bekam.

Für den TuS Bramsche spielten: Naim Noureddin 25 Punkte/6 Dreier, Jan Philipp Seitz 13/1, Blanchard Obiango 10/1, Daniel Meyer 9/3, Heiner Fährrolfes 8, Jakob Freimuth 7/1, Cameron Coleman 6, Aleksandar Cuic 6, Lukas Kleyböcker 4, Torben van de Water 1, Marko Primorac.