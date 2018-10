Infoveranstaltung zum Breitbandausbau in Bramsche MEC öffnen

Das Glasfasernetz lässt der Landkreis Osnabrück derzeit ausbauen, um eine schnellere Internetversorgung zu erreichen. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Bramsche. Zu einer Infoveranstaltung zum Breitbandausbau für schnelleres Internet laden der Landkreis Osnabrück und das Unternehmen Innogy am Montag, 29. Oktober 2018, um 19 Uhr in die Gaststätte Rothert in Engter ein.