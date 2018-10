be/pm Bramsche. Der Hasesee könnte den Ortsrat Bramsche in seiner Sitzung am Montag, 15. Oktober, einmal mehr mit dem Hasesee beschäftigen. Die Jusos haben die SPD-Ortsratsfraktion jedenfalls aufgefordert, ihre Investitionswünsche vorzubringen.

Auf der Tagesordnung der Sitzung, die um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnt, findet sich das Thema nicht ausdrücklich. Aber bei der Vergabe der Ortsratsmittel oderunter Anfragen und Anregungen könnte es auftauchen. Die Jusos beziehen sich bei ihren Anregungen auf ihre Umfrage zum Ausbau der Erholungsmöglichkeiten am Hasesee.

Ausbaupotenzial

Einig sind sich die Jusos darin, dass der „Hasesee als zentral gelegenes Naherholungsgebiet mitten in der Stadt noch weitreichendes Ausbaupotenzial hat,“ so der stellvertretende Juso-Vorsitzende Alexander Dohe, der auch Ortsratsmitglied ist. Im Hinblick auf viele mögliche Maßnahmen im geringen Umfang sei aus Sicht der Jusos der Ortsrat zuständig. Und der habe bei unverbrauchten Ortsratsmitteln in Höhe von rund 17.000 Euro auch die Möglichkeit, etwas zu tun.

Mehr Bänke

Konkret fordern die Jusos weitere Sitzgruppen und Bänke, einen großen Mülleimer am Grillplatz und die Aufstellung einer ausreichenden Anzahl von Tischen mit Überdachung am Grillplatz. Außerdem wird „die Installation mindestens eines weiteren Hundekotbeutelspenders“ gefordert.