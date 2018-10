Für den zweiten Heimauftritt der Saison haben sich die „Roten Teufel“ um Routinier Marcel Kosiol (rechts) einiges vorgenommen. Archivfoto: Rolf Kamper

Bramsche. Zum zweiten Heimspiel der noch jungen Saison erwarten die Regionalliga-Basketballer TuS Bramsche am Samstag, 13. Oktober 2018, die Aufsteiger vom CVJM Hannover in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße. Der erste Sprungball ist wie üblich um 19.15 Uhr.