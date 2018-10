Aus dem Universum ein Paradies macht Nessi Tausenschön am Freitag in Bramsche. Foto: Simone Bandurski

Bramsche. Manche Menschen stecken „Knietief im Dispo“, andere „Knietief in der Scheiße“. Die Kabarettistin Nessi Tausendschön steckt „Knietief im Paradies“. Und so hat sie auch das Programm benannt, mit dem sie am Freitag, 19. Oktober, im Universum in Bramsche gastiert.