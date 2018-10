Bramsche. Zum dritten Mal richtete das Bramscher Hase Bad ein Wettrutschen durch die 85 Meter Röhre aus. Der Andrang war groß, so dass das Schlangestehen auf alle Fälle länger dauerte als die Rutschpartie.

Sieben Vereinsschwimmer vom TSV Ueffeln und vom TuS Bramsche hatten sich am Donnerstagnachmittag für die Protokollführung sowie die weiteren administrativen Tätigkeiten zur Verfügung gestellt. So gegen 15 Uhr bildete sich auch gleich die erste Schlange vor dem Tisch dieser ehrenamtlichen Wettbewerbsrichter. Überwiegend Kinder im Grundschulalter hatten sich in die Reihe gestellt, um ihre Namen und Anschriften notieren zu lassen.

Gestartet wurde in drei Altersklassen. Da maßen die Sechs- bis Neunjährigen in einer Gruppe. Zehn bis 13 Jahre zählten die Starter in der nächsthöheren Altersgruppen und die 14- bis 17-Jährigen gingen in der höchsten Altersklasse an den Start. Auch in diesem Jahr ging es wieder um attraktive Preise für die drei Zeitbesten in der jeweiligen Altersklasse.

Richtige Technik

Möglichst nur mit den Schultern und den Fersen den Boden der Rutschröhre berühren, damit die Reibungsverluste auf ein Minimum beschränkt werden, dies war die Technik, die in den Wettbewerben der vergangenen beiden Jahre die beste Aussicht auf einen der vorderen Plätze bot.

Eine Lichtschranke oben beim Start sowie die zweite unten am Ziel hielt, bis auf die beiden Stellen hinter dem Komma genau, die benötigte Zeit fest. Außerdem konnte jedes Kind beziehungsweise jeder Jugendliche sofort erkennen, an welchem Platz in der Rangliste der jeweilige Lauf endete.

Drei Versuche hatte jeder Starter. Wer nun die neun Starter sind, die es auf das Podest geschafft hatten, wird im Rahmen einer Siegerehrung in nächster Zeit noch bekannt gegeben, zu der die Betreffenden eine Einladung erhalten.