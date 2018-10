Nessi Tausendschön begeisterte im vergangenen Jahr das Publikum in der Osnabrücker Lagerhalle. Foto: Michael Gründel

Bramsche. "Knietief im Paradies" heißt das neue Programm der Kabarettistin Nessi Tausendschön. Damit wird sie am Freitag, 19. Oktober, im Universum Filmtheater in Bramsche zu Gast sein. Das Publikum kann sich auf was gefasst machen.